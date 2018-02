Výhra se počítá, ale neslavíme, řekl litvínovský Lukeš po prolomení černé série

„Samozřejmě máme výborné pocity, byť výhra přišla až v prodloužení. Ale počítá se do tabulky i pro posílení psychiky. Nijak ji neslavíme, musíme se připravit na další zápasy," líčil střelec vítězné branky.

„Nabral jsem docela dobrou rychlost. Důležité bylo, že Viktor Hübl mi přitáhl hráče a přes beka jsem nějak vystřelil do brankářova betonu. A dorážka už byla do prázdné branky," popsal Lukeš poslední a rozhodující akci utkání.

Podle něj se Litvínov přece jen zvedá. „Už předtím jsme odehráli tři dobré zápasy za sebou, v nichž jsme prohráli jen o gól. Myslím, že se zlepšujeme. Chceme hrát s velkým nasazením až do konce základní části i v play out a chystat se na baráž," konstatoval Lukeš.

V úterý by se měl na ledě potkat v roli soupeře se svým bratrem Štěpánem Lukešem, který chytá za Chomutov. „Jedeme tam k dalšímu derby. Už jsme proti sobě hráli minule v Litvínově, takže to nebude premiéra. Každopádně to vnímám jako souboj rivalů, v němž Pirátům půjde o předkolo play off," zamyslel se Lukeš.

Skuhrovec: Naše hra si sedá

K zápasu Litvínova s Mladou Boleslaví se vyjádřil i asistent litvínovského trenéra Radim Skuhrovec. „Sahali jsme po třech bodech, Boleslav srovnala při power play, ale naštěstí jsme prodloužení zvládli. Zápas nabídl spoustu nepřesností, přesto si naše hra přece jen sedá. Pracujeme na herním systému krůček po krůčku," tvrdil člen realizačního týmu Severočechů.

Na gól hostujícího Orsavy odpověděl Kubát v přesilovce v samotném závěru první třetiny, ale už po sedmačtyřiceti sekundách druhé části si Boleslavští vzali vedení zpátky. Následné přerušení hry kvůli opravě rozbitého plexiskla svědčilo asi víc Litvínovu, který v dalším průběhu díky bojovnosti dokonce obrátil vývoj ve svůj prospěch. Po dvou gólech kanonýra Viktora Hübla, jenž se trefil v oslabení a potom po přihrávce Čutty, se domácí radovali z těsného náskoku, jenže Středočeši si vyrovnáním osmadvacet sekund před koncem základní hrací doby vynutili prodloužení. V něm neuspěli. „Nejsme v ideálním rozpoložení. Sehráli jsme sice dobře power play, jenže celkově je to další porážka. Zradily nás přesilovky," krčil rameny boleslavský asistent trenéra Viktor Ujčík.