Kubalík se vrátil do Plzně, brácha mu ale chybí. Sejdu se s ním asi až v Kaznějově, směje se

Zažívá radostné časy. Útočník Tomáš Kubalík se po lednové výměně z Jihlavy do Plzně vyhoupl ze suterénu extraligy až na její špici. Sedmadvacetiletý hokejista se po devíti letech vrátil do mateřského klubu, kde ještě nedávno střelecky exceloval jeho o pět let mladší bratr Dominik.