Nedat Brnu doma dvakrát gól je fakt bída, přiznal útočník Vítkovic Zdráhal

Tři body ztrácela Kometa Brno na Vítkovice před posledním vzájemným duelem základní části. A tak si pro ně do Ostravy přijela. Brňané vyhráli 2:0 a ani ve druhém utkání této sezóny na vítkovickém ledě nedostali gól. „Prohrát doma s jedním soupeřem dvakrát s nulou, to je opravdu bída,“ kroutil hlavou vítkovický útočník Patrik Zdráhal, který měl sám dvě slibné šance k překonání brněnského Langhamera. Neuspěl ani v jedné.

Dokážete najít důvod proč jste ani napodruhé nedokázali na vlastním ledě vstřelit Brnu gól?

To, kdybychom věděli, tak tomu tak není. Neproměnili jsme tutové šance, já jsem jel sám na branku, Straňas (Šimon Stránský) tam měl šanci. měli jsme toho opravdu dost, ale jejich gólman chytal výborně. Stejně jako minule Čiliak. Dvakrát doma s nulou, to je bída.

Co jste udělal při svém nájezdu špatně?

Poprvé jsme jeli dva na jednoho s Danielem Kurovským. Mířil jsem nahoru na vyrážečku, ale puk se postavil a vystřelil jsem to hodně nad. Před tou druhou šancí to v oslabení Krejčíkovi na modré propadlo, a tak jsem jel sám. Viděl jsem mezeru, tak jsem si to dal rychle do bekhendu, ale bohužel jsem to netrefil.

Tři kola před koncem základní části máte s Kometou stejně bodů a hrozí, že na sebe narazíte hned ve čtvrtfinále play off. Jaký by to pro vás byl soupeř s ohledem na to, že se vám proti Brnu doma zatím nedaří?

Play off je úplně jiná soutěž, takhle nad tím nemůžeme přemýšlet. Ať půjdeme na kohokoliv, tak to bude vždycky začínat 0:0. Dneska nám chybělo asi šest hráčů. Play off je až zhruba za měsíc. To už snad budeme kompletní a budeme hrát lépe než dnes.

Proti Brnu vám chyběla kompletní druhá pětka. Bylo to hodně znát?

Samozřejmě že je to znát. Ti kluci, Rado Tybor, Klokan (Klok), Květoň, Ondra (Roman) nás táhnou celou sezónu. Když chybí, tak je to znát.

Uteklo vám utkání v první třetině, kde jste nebyli horší, ale dostali jste dva góly?

Kometa proměnila šance, my ne. V tom byl rozdíl.