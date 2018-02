Řepík zažil trpký návrat do Sparty. Poslední zápasy tlačíme do kopce, štve olympionika

„Výsledek je zklamání. Měli jsme zápas docela dobře rozehraný. Jenže udělali chybu a nechali soupeře srovnat na 2:2. Byl to takový upracovaný zápas. Oni dost bránili a my jenom protečovávali puky," utrousil po porážce 2:3 v prodloužení 29letý křídelník, jenž nastoupil v elitní formaci s Pechem a Buchtelem. Měl minimum času, aby se vyrovnal s náročným časovým posunem, přesto na něm v utkání nebyla únava znát.

„Pro tělo to ale bylo těžké. Přiletěl jsem v neděli ve čtyři hodiny. Ale nechci se na tohle vymlouvat, zase tak špatně jsem se necítil," vykládal Řepík, který musel po nevydařeném sobotním duelu s Kanadou skousnout další ránu. Pražané si pátou porážkou v řadě zkomplikovali boj o desítku.

Psychicky si neodpočine

„Vyrovnávací gól nás zase složil trochu dolů. Poslední zápasy tlačíme do kopce. Nevím, jestli je nezvládáme v hlavách. Jak se dostaneme do remízového stavu, začneme se klepat a nehrajeme hokej, jaký bychom chtěli. Děláme chyby a nejsme schopni to překlopit na svoji stranu," mrzí Řepíka, jenž se po příchodu z bratislavského Slovanu znovu nedočkal extraligové trefy, po turbulentním víkendu však působil živým dojmem.

Na ledě strávil více než sedmnáct minut, chodil na přesilovky a šel i na oslabení. Ve druhé třetině nebezpečně pálil na Konrádovu klec.

„Na olympiádě se nám nepovedla medaile, takže zklamání určitě je. Se Spartou bojujeme o předkolo a musíme vyhrávat. Člověk si v hlavě psychicky neodpočine," posteskl si zkušený útočník, který musí rychle přepnout na extraligový režim. Dobře si uvědomuje vážnost situace, jeho mužstvo čekají v základní části pouhé tři zápasy, z toho dva v O2 areně.

„Ve středu sem přijede Zlín, který je typově podobný soupeř. Musíme se semknout a jakýmkoliv způsobem zbylé zápasy vybojovat, protože nikdo se nechce dostat do play out," burcuje.