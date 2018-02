HOKEJ ON-LINE: Boj o play off vrcholí, Plzeň získala Prezidentský pohár

Plzni, která loni skončila po úspěšně zvládnutém předkole ve čtvrtfinále play off po sérii s Libercem, se podařilo ovládnout dlouhodobou část podruhé v samostatné české extralize. Poprvé to bylo v sezóně 2009/10, kdy se Prezidentský pohár uděloval poprvé. Základní část dokázala Plzeň vyhrát jednou také ve federální lize v ročníku 1991/92.

Královéhradečtí si potřebovali k uchování naděje připsat v dnešním programu při šestibodovém manku alespoň o bod více než lídr tabulky, neboť s Plzní mají horší bilanci ve vzájemných utkáních. Jenže to se jim nepovedlo..

Vítkovice měly v utkání navrch. Do vedení je poslal premiérovou trefou v extralize Pytlík, který skóroval do odkryté klece. V prostřední dvacetiminutovce pojistil náskok domácích v přesilovce Dej a ještě před polovinou duelu navýšil opět v početní výhodě náskok Vítkovic Trška. Hosté se zmohli na korekci skóre až v závěrečné části Džerinšem a Dragounem, drama ale odmítl Hrbas a rozhodl o výhře Vítkovic 4:2.

Situaci ohledně postupu do desítky si pořádně zkomplikovala Mladá Boleslav. Ta doma vedla nad Olomoucí po dvou třetinách 3:0 a zdálo se, že má luxusní náskok. Velký podíl na něm měl dvougólový střelec Jakub Klepiš, který se prosadil v závěru druhé části hry dvakrát během padesáti sekund. Jenže rozhodnuto nebylo. Hanáci ve třetí třetině postupně ukrajovali z náskoku Boleslavi a skóre se po šedesáti minutách zastavilo na výsledku 3:3. A šlo se do prodloužení, kde se trefil Petr Strapáč a poslal Olomouc definitivně do play off.

Zavařil si určitě i Chomutov, jenž mířil k domácí výhře nad Třincem. Vedl 2:1, ale šest sekund před koncem jej o radost z výhry připravil Ondřej Kovařčík. Severočeši pak sice zvládli prodlouženou, když se už po 41 sekundách trefil Vladimír Růžička, ale počítat se na konci bude každý bod a z tohoto utkání mohl domácí tým vytěžit víc.

Důležitou výhru uhrály Pardubice, na jejichž ledě se představil Litvínov. Poslední tým tabulky proti Východočechům v této sezóně ještě nebodoval a podařilo se mu na tuto nelichotivou tradici navázat. Do vedení poslal Východočechy Kaut, který jel sám na gólmana a nezaváhal. Necelé tři minuty pak pojistil náskok domácích Marosz, což se ukázalo jako rozhodující. Litvínovský Mikúš sice dokázal snížit, ale další branka už nepadla.