HOKEJ ON-LINE: Jde do tuhého. Boj o play off vrcholí, Boleslav už doma vede

Velký prostor na opravy už nebude, hokejová Tipsport extraliga má dnes na programu šest utkání 50. kola. Chomutov hraje s Třincem (zatím 0:0), Mladá Boleslav s Olomoucí (zatím 1:0) a Vítkovice s Mountfieldem HK (zatím 1:0). Plzeň může ve středu slavit zisk Prezidentského poháru. Celkem sedm týmů bojuje o pozice pro play off, kdo zůstane mimo? Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných on-line reportážích na Sport.cz. ČT Sport vysílá duel Sparty se Zlínem.

Chomutovu patří jedenáctá příčka a musí bodovat, na poslední postupové místo do předkola play off ztrácí dva body. Piráti čekají čtyři zápasy na plný bodový zisk, Třinci patří třetí příčka a má jistotu play off.

Dalším duelem, kde si nikdo nepřeje ztrácet, protože to ohrožuje jeho šance, je souboj dvanácté Mladé Boleslavi a sedmé Olomouce. Oba chtějí výše. Hosté bodovali v Boleslavi třikrát za sebou - jednou vyhráli v běžné hrací době a dvakrát podlehli v prodloužení.

Vítkovice hrají s Hradcem Králové. Oba týmy dělí deset bodů, ale mají nahráno a jistotu přímého postupu do play off. Mountfield porazil Vítkovice třikrát za sebou při celkovém skóre 12:3.

Páté Brno hostí doma první Plzeň, která si může dvě kola před koncem základní části zajistit Prezidentský pohár pro vítěze první části sezóny. Všechny tři předešlé duely v probíhajícím ročníku skončily vždy rozdílem jednoho gólu. Dvakrát se radoval úřadující mistr, jednou Indiáni.

Pardubice se drží na osmé pozici, chtěly by výše, ale musí sledovat situaci také za sebou, stále nemají jistotu. Ve středu hrají s posledním Litvínovem, který s mužstvem z východu Čech v této sezóně vždy prohrál.

V nepříjemné situaci je Sparta. Sice ji patří poslední postupové místo do předkola play off, ale nedaří se jí, posledních pět zápasů prohrála. Změnit směr bude chtít proti sedmému Zlínu, který chce do šestky.