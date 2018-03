Matematika přehledně: Boj o předkolo i přímý postup do čtvrtfinále. Co který tým potřebuje?

O vítězi Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části už je sice s předstihem rozhodnuto, Plzeň o něj žádný ze soupeřů nemůže připravit, přesto hokejová extraliga nabízí před posledními dvěma koly několik otazníků k vyřešení. Těmi dvěma nejzásadnějšími je boj o přímý postup do čtvrtfinále a rovněž zápolení tří týmů o jedno volnou místenku pro předkolo play off.

Poslední volné místo pro přímý postup do čtvrtfinále

Pětice mužstev - Plzeň, Hradec Králové, Třinec, Vítkovice a brněnská Kometa - už mají čtvrtfinále jisté. O poslední přímou propustku svede souboj další pětice klubů, byť šance Sparty už se pohybují jen v teoretické rovině. Nejlepší výchozí pozici mají aktuálně šesté Pardubice, které se nemusejí ohlížet na nikoho jiného a vše mají ve vlastních rukách. Jen o bod zpět jsou ale Liberec s Olomoucí, další bodík za nimi pak je Zlín.

Minitabulka v případě bodové rovnosti: Pardubice Liberec Olomouc Zlín Sparta Pardubice XXX 6 :6 5:7 5:7 6:6 Liberec 6: 6 XXX 5:7 7:5 4:8 Olomouc 7:5 7:5 XXX 7:5 4:8 Zlín 7:5 5:7 5:7 XXX 6 :6 Sparta 6:6 8:4 8:4 6: 6 XXX Pozn.: Jde o počet bodů uhraných ve vzájemných zápasech. V případě shodného bodového zisku dvou či více družstev rozhoduje skóre ve vzájemných duelech, následně vyšší počet vstřelených gólů. Pokud shoda trvá i nadále, vytvoří se zvláštní minitabulka těchto družstev se započítáváním výsledků těchto družstev s nejblíže lépe umístěným družstvem mimo původní minitabulku. Pozn. 2: Pardubice mají úspěšnější bilanci s Libercem díky lepšímu skóre, to hraje i ve prospěch Zlína proti Spartě. Pardubice se Spartou mají ze vzájemných zápasů stejný bodový zisk i skóre, postupovalo by se viz pravidla popsaná výše.

Tři týmy se perou o poslední volné místo pro předkolo

Sparta, Chomutov a Mladá Boleslav. Spartu čeká do konce základní části utkání s Mladou Boleslaví i Chomutovem, právě tyto vzájemné bitvy hodně napoví. Pakliže Pražané v pátek získají proti Mladé Boleslavi o bod víc než Chomutov v souběžně hraném duelu ve Zlíně, zajistí si předkolo.

Piráti potřebují jít do nedělního závěrečného boje se Spartou maximálně s tříbodovou ztrátou na Pražany. Pokud by v neděli Spartu porazili a měli stejně bodů jako ona, hovořila by ve prospěch Růžičkova týmu lepší bilance vzájemných zápasů. Bruslařský klub se nachází v nejsložitější pozici, stačit mu nemusejí ani dvě vítězství.

Zlín už má předkolo se 71 body jisté. Stejného počtu bodů sice ještě můžou dosáhnout Sparta s Chomutovem, Berani by v tom případě ale kvůli vzájemným zápasům skončili nejhůře na desátém místě.

Minitabulka v případě bodové rovnosti: Sparta Chomutov Boleslav Sparta XXX 4:5 6:3 Chomutov 5:4 XXX 4:8 Boleslav 3:6 8:4 XXX Pozn.: Bilance Sparty s Chomutovem a Sparty s Mladou Boleslaví se ještě po vzájemných duelech v posledních dvou kolech základní části změní.

Kdo začne čtvrtfinále venku? Třinec, Vítkovice, či Brno?

Skončit po základní části do čtvrtého místa a začínat tak čtvrtfinále na domácím ledě by jistě byla mírná výhoda. Jeden z trojice týmů Třinec, Vítkovice, Brno však obsadí pátou příčku a do play off tak vstoupí na kluzišti soupeře. Oceláři k jistotě potřebují dva body, Ostravané pět. Pokud to dokážou, nemusejí řešit výsledky Komety. Ta naopak musí spoléhat na zaváhání Třince či Vítkovic.

Minitabulka v případě bodové rovnosti: Třinec Vítkovice Brno Třinec XXX 9:3 7:5 Vítkovice 3:9 XXX 3:9 Brno 5:7 9:3 XXX

Kdo vyhraje kanadské bodování?

První místo i dvě kola před koncem patří plzeňskému Milanu Gulašovi, který si ale během přípravy národního týmu na hry v Pchjongčchangu poranil koleno a v základní části už nenastoupí. Šance se tak otvírá pro jeho klubového spoluhráče Tomáše Mertla, teoretickou naději má i třinecký Martin Růžička.

Kanadské bodování: 1. Milan Gulaš Plzeň 61b. (23+38) 2. Tomáš Mertl Plzeň 56b. (30+26) 3. Martin Růžička Třinec 53b. (28+25)

Nejlepší kanonýr - Mertl, nebo Růžička?

Právě Mertl s Růžičkou spolu svádějí souboj i o nejlepšího extraligového kanonýra. Zatím má s třiceti góly navrch plzeňský forvard, Růžička na něj ztrácí dva zásahy.

Nejlepší kanonýr 1. Tomáš Mertl Plzeň 30g. 2. Martin Růžička Třinec 28g.