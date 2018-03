Desítka pro play off extraligy je kompletní! Poslední vstupenku si zajistila Sparta

Hokejisté pražské Sparty se jako poslední probili do letošního play off Tipsport extraligy! Rozhodla o tom jejich výhra 6:2 v předposledním 51. kole základní části nad Mladou Boleslaví, po níž hosté přišli definitivně o možnost účasti ve vyřazovací části, stejně jako Chomutov po prohře 2:5 ve Zlíně. Vedle Beranů se dařilo i dalším týmům usilujícím o poslední volné místo v elitní šestce zaručující přímý postup do play off. Pardubice vyhrály v Třinci 6:2, Olomouc porazila mistra z Brna vysoko 7:2 a Liberec zdolal lídra z Plzně 4:0. Ve zbývajících zápasech prohrál Hradec Králové s Jihlavou 2:4 a Litvínov zvítězil nad Vítkovicemi 2:1 v prodloužení. Závěrečné 52. kolo dlouhodobé části se hraje v neděli se shodným začátkem zápasů v 16:20.