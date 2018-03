Řepíkův hattrick zajistil poslední volné místo v předkole Spartě

Oddechli si a to pořádně! Hokejisté Sparty si kolo před koncem základní části extraligy zajistili poslední volné místo pro postup do předkola play off. Svěřenci trenéra Výborného zdolali v 51. kole jednoho ze svých konkurentů v boji o předkolo Mladou Boleslav 6:2, hattrickem o tom rozhodl reprezentant Michal Řepík. Pražanům navíc nahrála prohra Chomutova, dalšího aspiranta o boje ve vyřazovací části, ve Zlíně.