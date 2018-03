Hradec propadl doma s Jihlavou, přesto má jisté druhé místo

Hradec začal proti Dukle aktivněji. Ve třetí minutě se do slibné pozice dostal mladý útočník Radovan Pavlík, jenže spoluhráče z mistrovství světa do 20 let Škarka v jihlavské bráně nepřekonal. Hradec nebyl úspěšný ani v dalších minutách. V první třetině sice vypálil patnáctkrát, Škarka však nezaskočil.

Zato Jihlava měla nebývalou úspěšnost. Z devíti ran v úvodní dvacetiminutovce skončily v Rybárově bráně hned tři. A všechny góly si byly podobné. V 11. minutě obránce Stříteský prostřelil slovenského olympionika od modré čáry. Gólman měl zastíněný výhled stejně jako při další brance.

Ve 13. minutě Straka tečoval nahození od modré čáry a hosté vedli 2:0. Jihlavě to však nestačilo. Jedenatřicet vteřin před koncem třetiny využil přesilovku Stříteský, opět skóroval od modré čáry.

Do druhé třetiny už Rybár nenastoupil, vystřídal ho Pavelka. Hradec přidal na aktivitě, jenže Škarek dál chytal velmi dobře. Jihlavský talent zastavil pokusy Köhlera, Bednáře i Ziga.

V jihlavské sestavě však nezaujal jen on. Ve 30. minutě atakoval domácí Cingel soupeře Diviše, rozhodčí rozhodli, že hradecký hráč fauloval. Diviš ale jejich verdikt opravil a přesilovka se nekonala. Cingel se pak mihl i v další důležité situaci, ve 40. minutě snížil střelou z levé strany na 1:3.

Mountfield se na začátku třetí části dostal do tlaku, například Köhlerova rána byla velmi tvrdá. Škarek ale opět skvěle zareagoval. Domácího favorita pak zbrzdila dvě oslabení. I v nich měl šance, Červený se dostal přes obránce a jen těsně minul, Bergerův pokus vytlačil Škarek betonem. Ale domácí v oslabení také inkasovali - v 51. minutě propustil Pavelka nepříliš tvrdou Hamillovu střelu. Za Hradec ještě snížil v poslední minutě dorážkou Cingel, ale na body to nestačilo.