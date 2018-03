Po olympiádě se chci dostat do tempa, říká vítkovický brankář Bartošák

Po účasti na olympijském turnaji v Koreji se hokejový brankář Patrik Bartošák dostává znovu do zápasového tempa v extralize. V pátečním předposledním kole základní části byl u porážky Vítkovic na litvínovském ledě 1:2 v prodloužení. „Je to ztráta, ale už se soustřeďuje na blížící se play off,“ řekl Bartošák v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak se ohlížíte za svou nedávnou reprezentační zkušeností?

Na olympiádě byla skvělá atmosféra. Určitě jsem si to užil i v roli třetího gólmana. Jsem rád, že jsem tam mohl být a vidět nejlepší sportovce světa. I z tohoto hlediska to beru jako dobrý zážitek. Pokud jde o hokejovou stránku, strávil jsem nějaký čas s nejlepšími českými hráči, takže další plus.

Zažíváte návrat do reality, tedy do extraligy.

Už jsem chytal dva zápasy po sobě, nemám důvod po olympiádě odpočívat. Naopak se chci dostat do rytmu co nejrychleji, protože předtím jsem tři týdny neměl herní praxi.

Vítkovice jsou čtvrté v tabulce, ale v případě výhry v Litvínově jste se mohli dostat až na třetí příčku. Proč to zatím nevyšlo?

Věděli jsme, že za určitých okolností můžeme přeskočit třetí Třinec. Do Litvínova jsme ale přijeli v trochu oslabené sestavě. Máme jednu suspendaci, několik kluků sráží nemoci a zranění. Urvali jsme jen jeden bod. Nebylo tam z naší strany podcenění. Připravovali jsme se na Litvínov jako na ostatní soupeře. Ale už poněkolikáté jsme tady prohráli 1:2 v prodloužení. Konkrétně ve čtyřech zápasech z pěti, co jsem chytal. Říkám, že věřím ve vesmír, ale opravdu nevím, čím to je.

V čem vás Litvínov překvapil?

Všechny extraligové týmy mají kvalitu a šikovné hráče. Bohužel jsme se v prodloužení ani nedostali do útočného pásma a inkasovali jsme rozhodující gól. Věděli jsme, že ani v Litvínově to nebude jednoduché, což se potvrdilo.

Po nedělním kole s Libercem už budete znát soupeře pro čtvrtfinále play off. Cítíte směrem k vyřazovací části i ze svého postu brankáře velkou zodpovědnost?

Tlak na gólmany je pořád. Nejdříve bojujeme o co nejlepší umístění po základní části, pak play off. Vím, že brankáři by měli být stavebním kamenem mužstva. Hodně na nich záleží, ale jsme tým a nelze spoléhat jen na jednotlivce. Nepřipouštím si enormní zatížení, nemáme se čeho bát.

Přemýšlíte o případné účasti na světovém šampionátu v Dánsku?

Květen je daleko. Hlavně se zaměřuji na play off a uvidíme, jak se nám v něm bude dařit. Doufám, že pak reprezentační trenéři vysloví i moje jméno, ale zatím to neřeším.