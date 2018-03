Jsme v křeči a potřebujeme se dát dokupy, uvažuje litvínovský útočník Hübl

Nepříjemnou jistotu mají hokejisté Litvínova. Bez ohledu na výsledky závěrečného kola základní části extraligy obsadí poslední místo v tabulce a z této nelichotivě pozice vstoupí i do šestidílného seriálu ve skupině play out. „Jsme v křeči a pracujeme na zlepšení,“ vystihl rozpoložení mužstva zkušený útočník Viktor Hübl, který rozhodl o vítězství litvínovského celku nad Vítkovicemi 2:1 gólem hned v úvodní minutě prodloužení.

Zdolali jste čtvrtý celek tabulky i navzdory velkému bodovému rozdílu mezi oběma týmy. Je to aspoň trochu povzbuzující prvek v celkově neúspěšné sezóně?

Naše hra se trochu zlepšila už v posledních zápasech před olympijskou přestávkou. Během ní jsme pracovali víc na obraně, v Pardubicích jsme nehráli nijak špatně. Výhra nad Vítkovicemi je dobrá, ale pořád cítíme, že jsme v křeči a jaloví směrem dopředu. Potvrdili jsme to i proti ostravskému soupeři. Dáváme málo gólů. Měli bychom víc podporovat ofenzivu. Zatím se nám to moc nedařilo.

Po nedělním duelu v Brně odstartujete už v úterý účinkování ve skupině o 11.-14. místo.

Doufejme, že se během play out dostaneme do herní pohody, aby konec sezóny nějak vypadal. Chtělo by to větší počet šancí, s nimiž přichází i možnost ke skórování. Když je klid v koncovce, lépe se šance proměňuje. Z naší strany to pořád není dostatečné.

Jak vnímáte aktuální post na dně tabulky?

Špatně. Sezóna je celkově tragédií, od Vánoc nás provází bída. Na začátku soutěže jsme zaostali, pak jsme se trošku někam dotáhli, ale v souhrnu nic moc. Zatím nemá cenu všechno hodnotit. Potřebujeme se dát do kupy.

Existují i odvážné úvahy, že by se Litvínov mohl zbavit nejspodnějších příček a na poslední chvíli ještě urvat dvanácté místo, zaručující vyhnutí se baráži. Momentálně váš tým ztrácí třináct bodů na Mladou Boleslav.

Zůstávám při zemi a takhle nekalkuluji už dlouho...