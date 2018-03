Otec porazil v extralize syna. Takhle to neberu, říká litvínovský kouč Stránský o vítkovickém útočníkovi

Naposledy se v probíhající sezóně potkali hokejový trenér Darek Stránský a jeho syn a mladý útočník Šimon Stránský při extraligovém zápase v roli soupeřů. Byť soutěžní ročník pro ně nekončí, půjdou do zbývající fáze extraligy ve zcela odlišném postavení. Darek Stránský se coby člen trenérského realizačního týmu Litvínova chystá na play out a nejspíš i na baráž, Šimon Stránský má před sebou s Vítkovicemi už jistý start ve čtvrtfinále play off. Oba se vyjádřili k sezóně i v rozhovoru pro Sport.cz po vzájemném duelu na litvínovském ledě.