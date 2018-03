Kometa se rehabilitovala za debakl na Hané, ale čtvrtfinále začne venku. To neřešíme, tvrdí Gulaši

Hladkým vítězstvím 4:0 nad posledním Litvínovem se hokejisté Komety rehabilitovali za předchozí debakl 2:7 v Olomouci, ale vzhledem k dvoubodovému zisku Vítkovic s Libercem zůstali v tabulce pátí a extraligové čtvrtfinále play off tak začnou na ostravském ledě.

„To tolik neřešíme. Chtěli jsme hlavně kvůli našim skvělým fandům Litvínov porazit a nabrat zase trochu sebevědomí. Pohodu si budeme chtít přenést i do vyřazovacích zápasů," plánuje brněnský obránce Michal Gulaši.

Páteční vysoká porážka na Hané měla podle něj v kabině Komety dohru. „Je jasné, že jsme si k tomu něco řekli. Poučili jsme se, proti Litvínovu jsme už hráli to, co jsme měli," těší ho.

Trenér Brna Kamil Pokorný svoje mužstvo za předvedený výkon pochválil. „Kluci zahráli s obrovskou chutí. Dobře se pohybovali a dařily se jim kombinace. Jsme rádi, že jsme zakončili základní část extraligy plným bodovým ziskem," libuje si.

Pokorný vysvětlil, proč v sestavě chyběli útočníci Erat, Hruška a Haščák. „Hruška je nemocný, Haščáka trápí drobný zdravotní problém a kapitána Erata jsme nechali odpočnout," vypočítal.

Obhájci titulu dostanou v pondělí volno, poté se už začnou pečlivě připravovat na čtvrtfinálového soupeře. „S Vítkovicemi to bude urputný boj. Čekám hodně těžkou sérii, ale zároveň taky věřím v sílu našeho týmu," tvrdí Gulaši. Ostravany charakterizoval jako mimořádně houževnatý celek. „V brance se mohou opřít o výborného Bartošáka. Ale my máme taky skvělé gólmany," má jasno.

Kapitán Komety Leoš Čermák je na play off už natěšený. „Budou to souboje na krev, rozhodne momentální forma. My se teď budeme snažit udržet v nadcházející devítidenní pauze v tempu. Potrénujeme a dobře se na Vítkovice nachystáme," plánuje.