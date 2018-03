O čtvrtfinále jsme nepřišli v prodloužení. Body jsme měli nahnat dříve, lituje liberecký Bulíř

Polovinu sezóny bojovali liberečtí hokejisté o to, aby se vůbec dostali do vyřazovací části. Výborným finišem ale nakonec v posledním utkání na vítkovickém ledě sahali po přímém postupu do čtvrtfinále. Ve Vítkovicích potřebovali získat nejméně dva body a byli k nim velmi blízko. První získali za remízu 2:2 v řádné hrací době, druhý bod mohli přidat v přesilové hře v prodloužení. Domácí bek Marek Hrbas jim ale jejich plány překazil a gól v čase 61:03 poslal Bílé tygry do předkola proti Spartě.

„Věděli jsme, že bod k šestce potřebujeme, ale vůbec se nám to prodloužení nepovedlo. Z výhody jsme si udělali nevýhodu a inkasovali jsme. Musíme to příště sehrát mnohem lépe, protože to vypadalo, jak když tam skoro nejsme. Nic jsme si nevytvořili a ten gól jsme dostali, místo abychom ho dali," litoval útočník Liberce Michal Bulíř.

Liberecký kouč Filip Pešán jako by tušil, že v prodloužení jeho tým štěstí mít nebude. Proto neváhal a za nerozhodného stavu v přesilové hře minutu a půl před koncem třetí třetiny povolal na střídačku brankáře Willa a poslal do hry šestého hráče. I když tím mnohé ze sedmi tisíc diváků, kteří se v Ostravě přišli rozloučit se základní části extraligy překvapil „Věděli jsme, že když prohrajeme, nebo když prohrajeme v prodloužení, tak stejně budeme sedmí, tak jsme šli do rizika," vysvětloval Pešán, jehož tým ale převahy dvou hráčů nevyužil.

Ale ani neinkasoval, a proto mohl Liberec i v nastavení o potřebný bod bojovat. „Nezvládli jsme to, ale nechtěl bych to zase shazovat tak, že jediná přesilovka nám vzal šestku. To je odraz celé sezóny, body se daly nahnat někde jinde. Každý teď vidí, že to mohlo se uhrát v dnešním zápase, ale už to mohlo být rozhodnuté jinde. Jdeme do předkola s chutí a budeme chtít Spartu porazit," dodal Bulíř.

„Nesmíme klopit hlavy. V úterý do toho půjdeme na sto procent. Čeká nás těžká práce se do play off dostat, Sparta nebude lehký soupeř. Před dvěma roky jsme s ní hráli finále, takže víme, jaké zápasy s nimi jsou. Bude to vyhecované, ale většinou je to dobrý hokej. Žádná urputná defenziva. Musíme se připravit tak, abychom to urvali a dostali se tam, kde chceme být, což je mezi těmi osmi nejlepšími," doplnil Bulíř.