Slavili spolu titul, teď jdou Tygři na Řepíka. Nejsem jeho úplný fanoušek, říká liberecký kouč

„Zvláštní to asi trochu bude, hráli jsme spolu a bude to nejspíš jiné než proti ostatním klukům ze Sparty. On bude mít také motivaci jinou, protože tady hrál. Bude nás chtít porazit, stejně jako my jeho," připustil útočník Liberce Michal Bulíř. V mistrovské sezóně spolu váleli v jedné lajně.

„Je to kvalitní hráč, určitě Spartě pomůže, což teď dokázal hattrickem," připomněl Bulíř první Řepíkovy góly po jeho lednovém návratu, jimiž Spartu v předposledním kole popostrčil na desáté místo do předkola play off. „Ale zase na druhou stranu bych se nezaměřoval jen na něj. Sparta má kvalitní tým, série to určitě nebude jednoduchá," uznal Bulíř.

„Chystáme se na Spartu, kde je Michal Řepík jedním z hromady kvalitních hráčů, které v kádru mají. Už proti nám hrál i vloni v základní části. V současné chvíli však nejsem úplný fanoušek Michala Řepíka," pověděl kouč bílých šelem Filip Pešán s tím, že se zabývá jen svými hráči.

„Řepík je šikovný, umí dát gól, ale určitě se nebudeme soustřeďovat jen na něj. Oni tam mají dost dalších kvalitních hráčů. Něco si k nim řekneme a dobře se na ně připravíme. Předvést musíme dobrý týmový výkon," řekl obránce Ladislav Šmíd, jenž zažije v české extralize play off po dlouhých třinácti letech.

Bulíř však přeci jen jeden recept na svého bývalého parťáka prozradil. „Možná se trošku nechá lehce vyprovokovat, to je asi pravda. Když se po něm půjde a nedá se mu prostor, jako každý jiný hráč potom nic neudělá. Ale my se nebudeme zaměřovat jen na něj. To by bylo špatný. Pak by hráli jiní a my se musíme připravit na celou Spartu," plánoval Bulíř, který se po dvouměsíční pauze vrátil spolu s Tomášem Filippim před týdnem na led a začíná to být znát.

„V posledním zápase ve Vítkovicích bylo vidět, jak se kluci dostávají do formy, začínají si vyhovovat a věřit," těšilo Pešána. Stejně jako forma gólmana Romana Willa. „Bude naším základním kamenem," předpověděl. A čelit bude i Řepíkovi.