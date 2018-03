Mladá Boleslav udělala velký krok k záchraně

Na mladoboleslavském stadiónu mohlo být veselo už po půl minutě hry, to by ale musel Žejdl dopravit u tyčky puk do branky po přihrávce Valského. V další nebezpečné pozici střílel Klepiš, jenže trefil gólmana Škarka jenom do masky. Už v první třetině skončil zápas pro hostujícího beka Kajínka, který dostal trest do konce utkání za atak na Vojtěcha Němce. Přesilovku Středočechů navíc umocnil Stříteský vyhozením puku za hrazení.

Dvojnásobnou početní výhodu si domácí přenesli do druhé třetiny a v ní skóre zápasu otevřel už po 19 vteřinách přesnou střelou zápěstím Klepiš. V pokračující výhodě pak našel Pabiška přesně Klepišovu hůl a ten svým druhým gólem zvýšil už na 2:0. V další přesilovce měl dvě velké šance Nahodil. První mu zastavila tyčka, druhou skvělým zákrokem Škarek.

Následně se ale opřel do puku od modré čáry Kotvan a jeho projektil se zastavil až v síti. Boleslav tak vedla 3:0, když se třikrát prosadila v početní výhodě. Poté přišla i branka v rovnoměrném počtu hráčů, když Klepiš našel Pacovského, který nachytal Škarka na bližší tyči. V gólově bohatém dějství se trefili i hosté, když si propadlý puk před gólmanem Růžičkou našel Zeman a snížil. Jenže ani to nebylo vše - dvanáct sekund před druhou pauzou se zapsal podruhé mezi střelce i Pacovský.

Ve třetí třetině ubylo hokejovosti, ale přibylo tvrdosti. Tu trestal domácí Nedomlel tak intenzivně, až si za hrubost vysloužil trest do konce utkání. Pacovský pak mohl dovršit hattrick, ale jeho střela skončila na tyči branky, kterou od třetí části hájil místo Škarka Kořenář.