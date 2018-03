Měsíce marodili a teď sestřelili Spartu. Bulda mě krásně viděl, chválil Tygr Filippi

Dohromady nehráli od prosince nekonečných 145 dnů. A když před týdnem naskočili Tomáš Filippi s Michalem Bulířem poprvé v tomto roce na led proti Jihlavě, kouč Bílých Tygrů Filip Pešán si od nich sliboval výraznou pomoc do závěru sezóny. Dobrá intuice! Liberečtí odchovanci zařídili proti Spartě v prvním předkole play off vítězný gól v prodloužení. V přesilové hře nahrál Bulíř Filippimu před odkrytou branku.

Tomáši, jak si užíváte po návratu první, a navíc hned vítězný gól?

Filippi: Už jsem cítil, že to brzy přijde, protože jsem tam měl dva zápasy po sobě úplně prázdný brány, které jsem netrefoval. Naštěstí to přišlo v nejlepší okamžik pro nás, brzy jsme prodloužení ukončili a ušetřili nějaké síly.

Michal Bulíř vás dobře viděl, že?

Filippi: Jen jsem doufal, že mě Bulda uvidí a že mi to před poloprázdnou bránu dá... Už jsem se jen soustředil, protože zase byla prázdná a měl jsem to trochu v hlavě, že jsem to předtím nedával. Teď už to tam prostě spadnout muselo!

Perfektně vám tak vyšla přesilová hra v prodloužení. Sehráli jste ji jinak než ty předchozí?

Filippi: Byl tam trochu šťastný odraz za bránu. Zjevil jsem se tam z ničeho nic na první tyčce úplně sám. Bulda mě viděl krásně. Ale nic jiného než předtím jsme nehráli. Bylo tam ale trochu štěstí v tom, že se to tam odrazilo a nikdo mě vlastně, a ani Buldu, nekryl.

Bulíř: V kabině jsme si po druhé třetině ukázali video z přesilovek, které jsme hráli za celý zápas a řekli jsme si, kdo kde má být lépe postavený a co lépe sehrát. Ale myslím si, že tohle nebylo opravdu ani tak o sehrání jako spíše o odraženém puku, přihrávce zpoza brány. Byl to gól do prázdné. Ale jsme rádi, že jsme přesilovky využili. Myslím, že celý zápas jsme si v nich vytvořili šance, ale nedokázali jsme prostě zakončit.

V základní části jste byli nejtrestanějším týmem extraligy, nyní jste pykali jen jednou. Zaměřili jste se před play off na disciplínu?

Bulíř: Je to tak. Tohle je play off a přesilovky můžou rozhodovat zápasy. Ať je to jedna nebo dvě. Dáte jeden dva góly z přesilovky a může to rozhodnout celý zápas. Řekli jsme si, že chceme být disciplinovaní a myslím, že se nám to povedlo. Měli jsme jen jedno smolné vyhození. Doufám, že rozhodčí budou v play off trochu shovívavější. Přeci jen je to více o soubojích. A že vyloučených bude míň a míň a bude se hrát dobrý hokej.

Druhý zápas v sérii vás čeká ve středu. Co budete zlepšovat?

Bulíř: Všichni vědí, co jsme udělali dobře a co špatně. Negativní věci si rozebereme ve středu ráno na videu, ukážeme si, co z naší hry odstranit a půjdeme do středečního zápasu ještě lepší. Budeme chtít potvrdit výhru a ujmout se v sérii vedení 2:0.