Spartě skončila sezóna! S Libercem prohrála i doma, důležitou výhru slaví Olomouc

Hokejistům Sparty skončila sezóna. Pražané ani ve třetím zápase předkola play off nedokázali porazit Liberec a ve své domovské aréně prohráli 1:4, celkově Bílým Tygrům podlehli 0:3 na zápasy a prohráli už v desátém utkání ve vyřazovací části v řadě. Ve druhé dvojici bojující o extraligové čtvrtfinále Zlín doma podlehl Olomouci 1:2 a stejným poměrem prohrává i v sérii. Ve druhém kole zápasů skupiny o udržení Litvínov padl s Mladou Boleslaví 2:3 v prodloužení a Jihlava udolala Chomutov 3:1.

Brankář Liberce Roman Will a útočník Sparty Jaroslav Hlinka.

Situace sparťanů před domácím zápasem nebyla dobrá. Pod Ještědem dvakrát prohráli a herní nepohodu si přenesli i do své domovské arény.

Na góly si však diváci museli počkat až do závěrečné třetiny. Po trefách Lakatoše a Jelínka se Severočeši dostali do dvoubrankového vedení, na které sice odpověděl Říčka, ale blesková reakce Filippiho a gól jistoty Vlacha poslali svěřence Filipa Pešána do čtvrtfinále. V něm Bílí Tygři vyzvou Hradec Králové.

Takto vypadají kompletní dnešní konečné výsledky nejen předkola, ale i utkání play out. #TELH pic.twitter.com/0eAHMGPHYA — Tipsport extraliga (@telh_cz) 9. března 2018

Spartě sezóna skončila. Pražané v součtu se zápasy v play off z minulých dvou sezón prohráli už desáté utkání v řadě.

Kohouti skórovali v přesilovce i v oslabení

Opět se ukázalo, jak vyrovnaná je série mezi Zlínem a Olomoucí. Poprvé se oba týmy střetly na zlínském ledě a byli to právě domácí, kteří šli v závěru první třetiny do vedení. Sedláček z bezprostřední blízkosti prostřelil Konráda v bráně. Hosté ale srovnali v oslabení, když Ostřížek z trestné lavice frnkl obraně Ševců. Rozhodující gól pak v přesilové hře ve 43. minutě vstřelil Holec.

Čtvrtý duel se hraje v sobotu opět na stadiónu Luďka Čajky ve Zlíně.

Ve skupině o udržení Jihlava porazila Chomutov, když o svém vítězství rozhodla dvěma góly ve třetí dvacetiminutovce a stále má šanci vyhnout se baráži. To již jistý účastník baráže Litvínov podlehl na svém ledě Mladé Boleslavi 2:3 v prodloužení, i když po první třetině vedl 2:0. Vítězný gól vsítil v 63. minutě během přesilové hry Valský.