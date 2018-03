Olomouc udeřila v oslabení i v přesilovce. Byla to haluz, popsal svoji klíčovou trefu útočník Ostřížek

Hanáci zaveleli k obratu uprostřed zápasu, když nejprve přečkali 104 vteřiny ve dvojnásobném oslabení a poté zachytil z trestné lavice na led se vracející útočník David Ostřížek nepřesnou rozehrávku Zlína a sólo proměnil ve vyrovnání na 1:1. „Zkusil jsem blafák do forhendu, avšak brankář Kašík se vůbec nepohnul. Přesto puk nakonec nějak doklouzal do sítě. Byla to ovšem obrovská haluz," uznal. V předkole se dostal do olomoucké sestavy poprvé. „Měl jsem obrovskou motivaci. Jsem šťastný, že jsem chytil šanci za pačesy," svěřil se.

Rozhodující úder zasadili Olomoučtí Zlínu na začátku poslední třetiny. Gólem v početní převaze jim zajistil vydřený triumf Miroslav Holec, který v sérii skóroval už podruhé. „V základní části extraligy jsem netrefil ani stodolu. Jsem moc rád, že mi to konečně začíná padat," pochvaloval si. Nezapomněl ale poděkovat brankáři Konrádovi. „Zejména v první třetině nás fantastickými zákroky podržel. Jen díky jemu jsme po ní prohrávali pouze o gól a zůstali jsme v zápase," ocenil spoluhráče.

Holec netajil, že by Olomoučtí rádi sérii v sobotu zakončili. „I do tohoto střetnutí ale nastoupíme s velikou pokorou. Bude to znovu obrovský boj. Jako se Zlínem vždycky," předpověděl.

Berani naopak udělají všechno pro to, aby si výhrou vynutili ještě pátý rozhodující duel na Hané. „Musíme ovšem přidat na aktivitě i bojovnosti. Připadalo mě, že jsme nehráli úplně na doraz," byl k svému mužstvu kritický zlínský forvard David Šťastný. V hlavě mu ležely především nevyužité přesilovky. „Olomoučtí je mají dobře přečtené. Snažíme se vymyslet nové věci, ale skórovat se nám v nich stejně nedaří. Musíme asi pálit ještě častěji," plánoval Šťastný.

Radost z vítězství Hanákům kazilo zranění obránce Ondruška. „Má zlomenou ruku a sezóna pro něj bohužel skončila. Je to pro nás značná ztráta," připustil kouč Olomouce Zdeněk Venera.