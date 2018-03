Nebudu říkat, že vyhrál šťastnější. Vždyť Zlín má Šťastného, smál se Konrád po postupu

Slovenský brankář Branislav Konrád byl jedním z hlavních pilířů hokejistů Olomouce v cestě za postupem z předkola do čtvrtfinále play off extraligy. V sobotním duelu si při vítězství 3:2 připsal 24 zásahů a až v dramatickém závěru mu střelec Zlína Tomáš Fořt sebral možnost dosáhnout poosmé v tomto ročníku na čisté konto a pak jej překonal ještě Pavel Klhůfek.

"Vážíme si toho, že se nám podařilo uhlídat přesilovky Zlína. V základní části to našemu soupeři šlo, měl jsem obavu, že bude i v play off nebezpečný," řekl po utkání novinářům Konrád, který navzdory postupu zalitoval, že se Hanákům nepodařilo postoupit přímo do čtvrtfinále.

"Tu možnost jsme si pokazili prohrou v posledním zápase základní části v Jihlavě. Proto jsme rád, že jsme náš cíl splnili nyní. Další úspěchy už budou něčím navíc," dodal Konrád, který přiznal, že sobotní závěrečné drama nečekal.

"Dvě třetiny jsme hráli dobře. Třetí třetinu jsme začali perfektně, protože jsme soupeře k ničemu nepouštěli. Nedokážu si vysvětlit, že nám při power play dal Zlín dva góly. My jsme se asi zbláznili a začali létat. Dokonce pětadvacet sekund před koncem vyplaval přede mnou volný hráč. Dal jsem si na něj pozor. Ale stávat by se nám to nemělo," poznamenal olomoucký gólman, který v závěrečných sedmi minutách nevěděl, kam dříve skočit.

Poslední dny jen spal, jedl a hrál hokej

"Nebyl čas nic dirigovat. Snažil jsem se soustředit na puk, abych jej nedostal do branky," přiznal Konrád po vyrovnaných bitvách. "Stejně tak mohl vyhrát a postoupit Zlín. Nebudu říkat, že vyhrál šťastnější. Oni mají ve své sestavě Šťastného," pokusil se Konrád o žert a vzápětí vážně dodal: "Rozhodlo, že jsme dali více gólů ve třech vyhraných zápasech. Paradoxně jsme ale nejlépe zřejmě hráli doma v utkání, které jsme prohráli. Důležitá byla páteční výhra, kdy jsme výsledek otočili."

Nyní těší na krátký oddech a relax s rodinou. "Poslední dny jsem jen spal, jedl a hrál hokej. Na nic nebyl čas. Přítelkyně se starala o děti," ohlédl za hektickým týdnem slovenský brankář, který od nadcházejících duelů s Plzní očekává totéž, co v základní části. Kombinační hokej, dobré bruslení, důrazné napadání obránců. "Plzeň je v pohodě. Ale zkusíme je co nejvíce potrápit," nastínil Konrád plány před čtvrtfinálovou sérií.

Výhodu v tom, že bude Olomouc rozehraná a Plzeň měla naopak další přestávku, nevidí. "Je to těžké rozebírat. Oni odpočívali, my jsme zase hráli každý den jako blázni. Snad nám pomůže čtyřdenní odpočinek," dodal.