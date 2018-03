Injekce pro play off. Dlouhodobí marodi Bulíř s Filippim začali řádit

Zvedli se z gauče, naskočili do předkola play off a pomohli skolit Spartu. Samozřejmě je to myšleno s nadsázkou, comeback Tomáše Filippiho s Michalem Bulířem je však imponující. Do extraligy se vrátili týden před startem předkola, po dlouhém čtvrt roce marodění. Výsledek? Proti Spartě začali hrát ve třetí formaci spolu s Markem Kvapilem. Filippi má dva góly a asistenci. Bulíř naopak, dva góly připravil a jednou se trefil. Nikdo z tygří smečky nenastřádal na třídílné cestě do čtvrtfinále bodů více.

„Ale nepřeceňoval bych to. Je hezký, že se to nasbíralo, ale až tak na tom nezáleží," nepřikládá tomu Tomáš Filippi velkou váhu.

Letošní play off je u něj nad plán, takže si ho dost užívá. „Vždyť o Vánocích jsem vůbec nevěděl, jestli ještě budu tuhle sezónu hrát. Jsem strašně rád, že se to zatím takhle daří," přiznává. A hned to předloňský šampión KHL s Magnitogorskem pro jistotu zaklepe.

Kvůli trablům se zády v Rusku na konci kalendářního roku předčasně skončil, od začátku prosince nehrál. Přesto podepsal kontrakt s Tygry. „Chtěl jsem to tady mít podepsaný, kdyby se mi náhodou udělalo líp. V tom případě jsem nechtěl sedět doma na gauči a koukat jen na hokej, ale taky hrát. Bylo to domluvený tak, že když se budu cítit dobře, tak pomůžu. Jestli ne, tak se smlouva ukončí a jako by se nic nestalo. Tak jsem do toho šel," vykládá Filippi.

Trenér Filip Pešán si od obou sliboval pomoc v závěru sezóny, jenže nepředčila uzdravená dvojka i jeho očekávání? Jen pro úplnost, Michal Bulíř zase tři měsíce bojoval s virovým onemocněním.

„Já ani nevím, jaká očekávání jsem měl," přiznává kouč a sportovní ředitel severočeských hokejistů. Oba začali až na samém konci února, kdy naskočili do dvojutkání s Jihlavou.

„Hned pro tyhle první dva zápasy po pauze s Jihlavou jsme měli připravené dvě verze sestavy, kdyby Tomáš nebo Michal nebyli schopní příští den do dalšího zápasu plnohodnotně nastoupit, což se bohudík nestalo. Trochu jsme jim pak v týdnu upravili program, aby načerpali síly. A nepřekvapili mě, jen jsem si potvrdil, že nám opravdu mohou pomoci," dodává Pešán.

Vítězná sestava se nemění

„Po prvním týdnu, kdy jsme odehráli čtyři zápasy, to bylo docela těžký, ale dobře jsme zrenegerovali a vše je teď v pořádku," říká Filippi. V předkole play off ho Pešán postavil s Bulířem do jedné řady k Marku Kvapilovi.

„Trenér pořád zkouší nějaké varianty, co si sedne. A vypadá to, že jsme si s Markem Kvapilem sedli. Zatím jsme vyhrávali, takže trenér asi vítěznou sestavu nemá důvod měnit," usmívá se Filippi. S kým však hraje, to nějak zásadně neřeší.

„Je mi jedno, jestli tam bude Bulda nebo někdo jiný. Soustředím se furt na sebe, občas mám ještě problém sám se sebou, někdy to ještě stále není ono a puky mi tam ještě přeskakují. Jistota a klid na hokejce mi tam ještě chybí, ale zlepšuje se to každým odehraným střídáním," libuje si Filippi.

Nikdo nikoho nenechá na holičkách

„Je škoda hráče jejich kalibru rozdělovat. Chceme mít nebezpečný všechny čtyři útoky, což jsme dokázali v sérii se Spartou, kdy nám třetí zápas v podstatě rozhodla čtvrtá pětka. Chceme být nebezpeční a nepříjemní na každém postu, což se vytvořením této dvojice děje," kvituje Pešán. Teď se bude snažit, aby to pocítil i Hradec Králové, který po základní části obsadil stříbrnou pozici.

„Tým má obrovskou vnitřní sílu. V kabině jsme dobrá parta, makáme jeden za druhýho, pomůžeme si, nikdo nikoho nenechá na holičkách. Myslím, že to je ohromná síla a že by se nám to mělo začít vracet," věří si i na Východočechy Filippi.

„Soupiska Hradce napovídá, že nás nečeká nic jednoduchého, ale jestliže tým dokáže vyřadit po těžkých bojích jmény nabitou Spartu, potom dokáže vyřadit kohokoliv," uzavírá Pešán.