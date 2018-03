Užívám si to. Kvůli play off jsem v létě dřel jako blázen, přiznává liberecký Šmíd

Jak si po tak dlouhé době play off užíváte?

Samozřejmě že hodně. Jsem rád, že to se Spartou dobře dopadlo a doufám, že si pohodu a sebevědomí přeneseme i do čtvrtfinále. Máme před sebou ještě spoustu práce.

Přitom vám už hrozil konec kariéry...

Fakt jsem myslel, že je konec. Před rokem jsem se dohodl s manažerem Calgary, že pro ně budu v nějaké roli pracovat, už jsem ani nepomyslel na to, že ještě budu hrát. Ale pak mi doktoři řekli, že bych to ještě mohl zkusit. A být teď v téhle pozici je prostě neskutečný! Nesčetněkrát jsem říkal, že Liberec byla první volba. Jsem rád, že mi dal šanci, moc si toho vážím.

Záda drží?

Občas je cítím. Už nikdy to nebude jako zamlada, ale jakžtakž (zaťukává) drží.

V NHL jste odehrál skoro šest stovek zápasů, nemrzí vás, že těch v play off jste v kariéře moc nezažil?

S tím nic neudělám. Je to za mnou a nemá cenu se ohlížet. To vlastně platí i pro sérii se Spartou, když to řeknu takhle blbě. Bylo to hezký, ale už je to za mnou. Teď koukám dopředu. Kdybych se měl ohlížet za posledními třinácti lety, bych byl zbytečně v depresi.

Teď musíte mít obrovskou motivaci dojít co nejdál. Je to tak?

Samozřejmě. V létě jsem dřel jako blázen, abych se dostal tam, kde teď jsem. Je to takové zadostiučinění sám sobě dokázat, že na to ještě mám.

Hrajete i o nominaci na mistrovství světa?

O tom vůbec nepřemýšlím. Soustředím se jen na Liberec, chci úspěch.

Troufnete si odhadnout, jaké čtvrtfinále s Hradcem Králové bude?

Určitě hodně těžké. Stejně jako proti Spartě ale bude záležet hlavně na nás. Respekt máme, ale myslím, že můžeme porazit kohokoliv.