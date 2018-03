Klukům vzdávám hold, jak padají po hubě do střel, chválil Šmíd parťáky

Stejně jako v prvních dvou zápasech jste se opět dostali do vedení jako první. Co teď bylo jiné, že jste dokázali náskok zvýšit?

V Hradci jsme předtím hráli 1:0 až do 52. minuty a bylo tam trochu nervozity. Teď se nám podařilo dát druhý gól, pak ještě třetí a čtvrtý, což týmu dodá klid. Ale bylo to takové všelijaké. První třetinu jsme myslím odehráli slušně, ale ve druhé jsme jim trochu přenechali iniciativu. Využili toho a měli nějaké šance. Můžeme poděkovat Romanu (Willovi), že je chytil. Třetí třetina byla jakž takž vyrovnaná, nebude to žádná sranda.

Protože zápasy jsou hodně vyrovnané, že?

Je to většinou o jednom, dvou gólech. Díky bohu jsme teď dali čtyři, takže jsme jim trochu odskočili. I když na konci to bylo zase drama. Klasicky... Ale ubránili jsme to. Musím vzdát hold klukům v kabině, padáme tam po hubě do všech střel a žádný souboj nevypustíme. I když se nám třeba v určitých částech zápasu tolik nedařilo na puku, tak jsme to odbojovali. Tak má play off vypadat.

Důležité byly i ubráněné přesilové hry, souhlasíte?

Vždy to začíná gólmanem a Roman chytá výborně. Musím to zaťukat. Většinou nás v krušných chvílích podrží. Ale jak už jsem říkal, kluci, kteří chodí do oslabení, padají po hubě do střel a nevypustí žádný souboj.

Zkusíte odhadnout, jaký bude úterní, čtvrtý zápas?

Asi podobný. Je to o jedné, o dvou chybách. Bylo tomu tak i v Hradci, kde se štěstí přiklonilo na jejich stranu, tentokrát to bylo trochu na naší. Ovšem průběh je podobný. Je to taktická bitva. Hodně čekání, oba týmy se hodně zatahují ve středním pásmu. Nevím, jestli je to úplně nejpohlednější hokej pro fanouška. Je to prostě bitva, ale takové zápasy v play off jsou. Hraje se na výhru.

Vstřelené góly však krásné byly. Především první Marka Kvapila.

Góly určitě. Ale občas tam jsou hodně taktické pasáže. Oba týmy jsou zatažené, občas je tam icing, hra se hodně otáčí. Říkali jsme si teď, ať neztrácíme puky, bohužel se to párkrát stalo. Doufám, že se toho v úterý vyvarujeme, protože Hradec má nebezpečné hráče do brejků. Nechceme jim dát zbytečné příležitosti na vstřelení branky.

Roste sebevědomí týmu, když víte, že máte mezi sebou hráče jako Marek Kvapil, který si dokáže před brankou poradit?

Samozřejmě, proto ho sem asi Filip (Pešán) bral. Věděl, co dělá. Kvápa tomu dodá klid, když má puk. I pod tlakem si ho podrží, má neskutečné ruce. Nepanikaří. To buď máte, nebo nemáte. A Kvápa to má. Ten je pořád v klidu. Jsme rádi, že ho tady máme.

Takže klasický flegmatik?

Tak nějak. Samozřejmě ale chce vyhrát. Není to tak, že by na to kašlal, něco si mezi třetinami k tomu řekne. Ale jak si na ledě podrží puk a vyveze ho... Ta jeho první vstřelená branka, to bylo něco neskutečného.