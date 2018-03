HOKEJ ON-LINE: Liberec útočí na semifinále, první třetina branku nepřinesla

Hokejisté Liberce mají první pokus na to, aby si potřetí v řadě zajistili postup do semifinále extraligového play off. Sérii s Hradcem Králové dokázali otočit ze stavu 0:2 na zápasy na 3:2. První třetina utkání, které se hraje v hodně netradičním čase, zatím divákům branku nenabídla. Pakliže Severočeši postoupí, vyzvou v semifinále vítěze základní části Plzeň. Utkání můžete sledovat na Sport.cz v podrobné on-line reportáži.