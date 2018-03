Mladá Boleslav zakončila sezónu vítězně

Bruslařský klub šel do vedení už v šesté minutě, kdy Iberer zahákoval Martina Procházku, sudí nařídili trestné střílení a Procházka si skvěle provedeným blafákem do bekhendu pohrál s Petráskem. Pacovský mohl zvýšit, jenže trefil jen tyč. Místo toho přišlo vyrovnání Severočechů, když Jánský v 19. minutě využil přesilovku a poslal předčasně zpět do hry Dlapu.

Ve druhé třetině měli domácí velkou převahu, ale gólově ji vyjádřili teprve poté, co v polovině duelu nahradil Petráska v litvínovském brankovišti Kantor. V čase 33:15 vrátil Mladé Boleslavi vedení Urban, o 62 vteřin později se prosadil Volf, a když časomíra ukazovala 35:15, Středočeši vedli už o tři góly zásluhou Lence.

Třetí část přinesla ještě po jedné trefě na každé straně. Po obrovské chybě Lukáše Doudery ve vlastní obranné třetině překonal Kantora na dva pokusy Orsava, poslední slovo měl pak při přesilovce pět na tři Smolka.

6. kolo skupiny o umístění v hokejové extralize: BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) Branky a nahrávky: 6. Martin Procházka z trest. střílení, 34. Urban (Orsava), 35. Volf (Urban, Martin Procházka), 36. Lenc (Klepiš, Kotvan), 50. Orsava - 19. Jánský (Řehoř), 56. Smolka (Jánský, Trávníček). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Kis, Klouček. Vyloučení: 4:4, navíc Klepiš (Mladá Boleslav) 10 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 1012 Mladá Boleslav: Groh - Bernad, Jan Hanzlík, Eminger, Dlapa, Kurka, Kotvan - Orsava, Nahodil, Valský - Lenc, Klepiš, Pacovský - Volf, Urban, L. Pabiška - Martin Procházka. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka Litvínov: Petrásek (30. Kantor) - Šesták, Iberer, Čutta, Gula, L. Doudera, Frolo - Trávníček, Řehoř, Jánský - Matoušek, Válek, J. Doležal - Smolka, Šimeček, Stříbrný - Dufek, Jícha, Marek Růžička. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský Chomutov - Jihlava 2:3 po sam. nájezdech