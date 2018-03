HOKEJ ON-LINE: Zase ten Cienciala. Třinec rychle udeřil, ale vypadá to na drama

Boj o finále hokejové Tipsport extraligy je tu. Svoji sérii ve čtvrtek rozehrávají Hradec Králové s Třincem (0:1, skóroval Cienciala, který ve čtvrtfinálové sérii proti Pardubícm v jednom utkání zaznamenal sedm asistencí). Tým, který vyhraje čtyři zápasy, se dostane do posledního kola bojů o titul. Dnešní duel můžete sledovat v podrobné on line reportáži na Sport.cz. ČT Sport vysílá utkání přímým přenosem.

„Třinec je přece jen trošku jiné mužstvo než Liberec. Mají hodně technicky dovedných hráčů, nerad bych to srovnával. Nechci se navíc soustředit na to, jak bude hrát soupeř, nýbrž na to, jak budeme hrát my. Samozřejmě na hru Třince budeme reagovat, to každopádně, ale nechceme se upínat jen na ni," řekl pro klubový web hradecký trenér Václav Sýkora.

Celkem se tyto kluby střetly v historii dvacetkrát, 11x vyhrál Hradec, Třinec 9x. Obě mužstva mají za sebou náročnou čtvrtfinálovou sérii, kde musela odehrát všech sedm zápasů. Třinec - Pardubice 4:3 a Hradec Králové - Liberec také 4:3.

„Jsme šťastní, jak se sezóna vyvíjí a korunovali jsme ji postupem do semifinále. Teď už se díváme dopředu, čeká nás Hradec, který bude mimořádně těžkým soupeřem," okomentoval současný stav třinecký kouč Václav Varaďa.

Další zápas této série je na programu v pátek. Druhá semifinálová partie mezi Plzní a Brnem bude rozehrána o víkendu, hraje se v sobotu a v neděli na ledě Indiánů.