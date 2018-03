Třinci schází kanonýr! Růžička určitě nenastoupí, hlásí trenér Varaďa

Cítíte úlevu, že jste první krok proti Pardubicím zvládli?

Neříkal bych tomu úleva. Jsme šťastní, že jsme to zvládli a sezóna se vyvíjí takhle dobře. Ale ještě není konec. Teď nás čeká Hradec, který bude těžkým soupeřem.

Čtvrtfinále vám vzalo hodně sil, ale také Hradec Králové hrál na sedm utkání. Je to pro vás výhoda, že jdete na Hradec a ne na odpočinuté Brno?

To nevím. Myslím si, že v sezóně jsme sehráli lepší utkání s Kometou než s Hradcem, ale je to play off. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Bude to podobná série jako s Pardubicemi?

I když se nám proti Hradci v sezóně až tak herně nedařilo, dokázali jsme tam jednou vyhrát v prodloužení a jednou jsme na jejich ledě prohráli až gólem v závěru utkání. Čekám podobnost v tom, že to bude vyrovnaná a dlouhá série. Hradec má zkušený mančaft a myslím, že jsou taky hodně rádi, že prošli přes kousavý Liberec, který jim dělal ohromné problémy.

Proti Brnu byste měli znovu výhodu sedmého utkání doma, nyní je ale tato výhoda na straně vašeho soupeře. Jak moc vám to vadí?

Věřím, že se konečně projeví, že jsme v sezóně venku odehráli skvělá utkání. Určitě tam nepojedeme jim zápas odevzdat. Venku to umíme a budeme chtít u nich zvítězit.

Vyjádření Jakuba Petružálka: "I v Hradci se bude hrát těžko. Domácí prostředí je velká výhoda. Fandové dokáží vytvořit tlak jak na soupeře, tak na rozhodčí. A to může domácímu týmu pomoci. Proti Pardubicím jsme byli favorité my, nyní je do role mírného favorita pasován soupeř. A to nám bude hrát do karet."

K postupu jednou venku vyhrát musíte. Dělá vám starosti, že jste to proti Pardubicím nedokázali?

Mohli jsme si to udělat lehčí, to určitě ano. Ale Pardubice hrály doma hodně dobře a my jsme v některých fázích těch utkání nehráli náš hokej. To rozhodlo, ale někdy to tak prostě je. Když to půjde zase do sedmého zápasu, tak se porveme tam.

Chystáte nějaké změny v sestavě s ohledem na nového protivníka?

Do prvního utkání půjdeme se stejnou sestavou, v jaké jsme odehráli sedmé utkání proti Pardubicím. Potom budeme reagovat na vývoj série, aktuální formu a stav hráčů. Věřím, že kluci nebudou mít herní výpadky, abychom je museli vyndávat sestavy. Ale může se stát, že naskočí čerstvý kluk plný sil a chuti se o to rvát. To nám v sérii proti Pardubicím myslím hodně pomohlo.

Jak to vypadá s Martinem Růžičkou?

Má zdravotní problémy a je jisté, že do prvních dvou utkání určitě nenastoupí. Podstoupí další vyšetření a uvidíme.