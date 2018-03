HOKEJ ON-LINE: Hradci se krátí čas! Dokáže smazat manko?

Druhé utkání semifinále extraligy mezi Mountfieldem HK a Třincem může hodně napovědět o dalším průběhu série. Pokud by se hostujícím Ocelářům podařilo po čtvrtečním vítězství 4:1 ukořistit i druhou výhru na ledě soupeře, bylo by to už velmi důrazné pootevření finálových vrátek. Svěřenci trenéra Sýkory se o vyrovnání série budou ve Fortuna Areně snažit od 16:20 (stav zatím 1:2). Podrobnou reportáž nabízí Sport.cz. Přímým přenosem vysílá duel ČT Sport.

Hrdina čtvrtfinálové řeže s Libercem Radek Smoleňák označil výkon jeho týmu v prvním utkání série doslova jako bídný, hru třineckých Ocelářů pak rozhodně nepřeceňoval. „Neřekl bych, že hráli hodně dobře. To nebyla Barcelona, která by hrála hodně dobře. Prohráli jsme kvůli tomu, že my jsme byli úplně mimo, to je jednoduché Nepředvedli jsme vůbec nic," komentoval střetnutí jeden z klíčových mužů Hradce. Změnit prý musí především pohyb, který v prvním zápase Východočeši notně postrádali.

Třinečtí hráči půjdou do druhého zápasu bez tlaku. Jedno vítězství z Hradce by před sérií brali všemi deseti, teď už mohou jenom získat. Fantastickou formu ukazuje především David Ciencala, který se stal překvapivým lídrem Třince. Forvard čtvrté pětky Ocelářů nejprve zaujal svými sedmi asistencemi v rozhodujícím střetnutí čtvrtfinále s Pardubicemi, poté se pro změnu dvakrát trefil do sítě královéhradeckého Rybára. Pokud mu bodový apetit vydrží, mohli by si Oceláři odvézt v pátek večer domů i druhé vítězství.