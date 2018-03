Dostat tu jen dva góly? To je neskutečné, velebil Svačina třineckého hrdinu Hrubce

Je vedení 2:0 po dvou zápasech v Hradci nad vaše očekávání?

Když nám vyšel ten první zápas, říkali jsme si, že máme na to, abychom zvládli i ten druhý. Ale série může být ještě strašně dlouhá, i doma ty zápasy budou padesát na padesát.

Opět jste Hradec nahlodali rychlým vedoucím gólem.

První gól vždycky udělá strašně moc, nás to uklidnilo. Pak nám druhá třetina nevyšla, dalo se tušit, že Hradec do toho dá všechno a zkusí do nás ještě víc chodit, ale do třetí části už jsme vstoupili zase úplně jinak.

Hradec má dlouhodobě špatné začátky utkání, snažíte se toho využívat?

Žádná taktika to není. Hlavně chceme hrát dobře odzadu a neinkasovat. A jestli potom dáme první gól na začátku, v 50. minutě nebo na nájezdy, je úplně jedno.

Daří se vám otupit silnou hradeckou zbraň v podobě přesilovek.

Sice mají nejlepší přesilovky, ale my zase máme procentuálně výborná oslabení, je to takový souboj. Musíme se snažit, aby oslabení bylo co nejmíň, protože pak se dostávají na koně. To je jejich pomalu jediná šance, jak nás přehrát, přesilovky mají neskutečné. Ale klobouk dolů, jak je naši kluci brání, to je úplně šílené.

A za nimi jistota v podobě Šimona Hrubce.

To je kapitola sama pro sebe. Drží nás celou sezónu, teď v play off to úplně vygradovalo. Dostat v Hradci jen dva góly, to je něco neskutečného.

Naopak vy jste v obou zápasech přesilovku proměnili. V pátečním duelu po krásné akci.

Petri (Jakub Petružálek) mi tam parádně vystřídal, já naskočil čerstvý. Kluci z Hradce byli unaveni, jak byli na ledě skoro dvě minuty, na mě nikdo nešel a viděl jsem Erika, jak se uvolnil. Vlašák (Roman Vlach) to na něj nádherně pustil, gólman si podle mě myslel, že už bude střílet on, tak se na Erika nepřesunul.

Chvílemi to vypadlo, že máte víc sil než Hradec.

Ono se také hraje lépe, když od začátku zápasu vedete. Čtvrtfinále jsme oba hráli na sedm zápasů, nám hodně pomohl ten sedmý duel s Pardubicemi, kdy nám tam vše napadalo, rozjeli jsme se a i teď z toho těžíme.

V poslední minutě jste trefil tyč prázdné hradecké branky, nelekl jste se, aby se ještě zápas nezlomil?

Ani ne, já věřil, že to urveme, zbývalo nějakých dvacet sekund. Já si spíš hlídal, aby to nebylo zakázané uvolnění a netrefil jsem hráče. Každý, kdo na ledě byl, ví, že není pr… trefit prázdnou branku, když metr přede mnou stojí borec s bruslema a hokejkou.