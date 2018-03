Kubík litoval, že Kladno nevyužilo převahu a ztratilo zápas

Hokejisté Kladna nedokázali využit podařeného vstupu do utkání s Litvínovem a po porážce 1:2 zůstávají po 2. kole baráže o extraligu bez bodu. Devatenáctiletý útočník Adam Kubík sice dostal Rytíře ve 12. minutě v přesilové hře do vedení, ale jeho trefa zůstala pro Středočechy zatím jedinou ze dvou vystoupení v boji o postup do nejvyšší soutěže. Mohl je těšit alespoň fakt, že oproti úternímu duelu v Jihlavě (0:4) podali výrazně lepší výkon.

"V první třetině jsme byli jasně lepší. Pak jsme měli dvě přesilovky po sobě, které se nám nepodařilo proměnit. Litvínov toho využil a to ho trochu zvedlo. Možná jsme trošku polevili nebo se v hlavách uklidnili, že na to máme. V tu chvíli nám Litvínov dal gól a dopadlo to, jak to dopadlo," litoval Kubík.

Kladno v prvním dějství přestřílelo soupeře poměrem 12:3 a na začátku druhé třetiny navíc neproměnilo dvě přesilové hry. "Chyběl nám větší důraz do brány. Kdyby tam něco padlo, tak bychom jim odskočili, oni by se víc báli. Ale dostali jsme gól, bylo tam blbé střídání a z toho přesilovka. Byla to naše blbost," uvedl Kubík.

S přesilovkami je problém

Kladenský talent proměnil střelou z pravého kruhu hned první početní výhodu Rytířů v utkání, ale dalších šest přesilových her jeho tým nezužitkoval. "S přesilovkami máme problém celou sezónu. Snažíme se o tom mluvit. Já jsem to zkusil vystřelit a padlo to tam. Pak škoda. Měli jsme nějaké šance. Možná kdybychom měli víc důrazu, tak by to tam padlo," podotkl Kubík.

Na střídačce Kladna byl opět po boku trenérů Miloslava Hořavy staršího a Pavla Patery zraněný hvězdný útočník a majitel Rytířů Jaromír Jágr, který i Kubíkovi dával potřebné rady. "Říkal, že tam mám hodně prostoru, ať nikam nepospíchám a jsem v klidu, že po mě nepůjdou, když budu na puku. Měl pravdu, když jsme podrželi puk, tak s tím měli problém," popsal Kubík konverzaci.

Věří, že se tým bude v průběhu baráže dále zlepšovat. "My jsme šli do toho jako nováčci. Máme spoustu mladých kluků v šatně jako třeba jsem i já. Zjistili jsme, že na to máme a Jihlava i Litvínov jsou hratelný, i když jsou to extraligové týmy. Myslím, že do dalších dnů to bude určitě lepší," podotkl Kubík.

"V Jihlavě bylo tak nějak cítit, že má náš tým nějakou obavu. Když si to všichni osahali, tak to šlo stranou. Třetí třetina v Jihlavě už byla dobrá a dneska jsme začali dobře. Jen škoda, že jsme to neurvali do vítězného konce," litoval Kubík.

V neděli čeká Kladno další domácí duel proti Karlovým Varům, s kterými v prvoligové sezoně prohrálo tři ze čtyř utkání. "Nedá se proto říct, že by to bylo něco jednoduššího. Potřebujeme urvat nějaké body, abychom se odrazili od dna a neměli nula bodů. Chceme jít zápas od zápasu a nějaké body urvat, vyhrávat a extraligu ubojovat," doplnil Kubík.

Rytíře podporoval vyprodaný ČEZ Stadion. "Bylo to super, jak kladenský, tak litvínovský kotel. Fanoušci jsou letos skvělí, v play off nás jezdili podporovat i ven," ocenil Kubík.