Slušný náskok! Blízká záchrana? Samo se to nedoklepe, velí jihlavský kapitán Čachotský

V extraligové skupině play out jste nedali Litvínovu ani gól, v baráži máte ze dvou odehraných vzájemných duelů skóre 8:3. Čemu přičítáte takovou proměnu?

Rozhodně to není tím, že bychom v play out nechtěli vytáhnout ofenzivní karty. Baráž je ale úplně jinou soutěží, v níž jde o všechno. Je to znát na ledě, každý tam nechá obrovské síly, nasazení i emoce, což k tomu patří.

Pomohla vám znalost litvínovského celku z extraligových bojů?

Jsme rádi, že nám to zatím takhle vyšlo. Dvě výhry nad extraligovým celkem jsou hodně cenné pro vývoj baráže. Dali jsme do toho maximum. V Litvínově tam byl z naší strany výborný výkon, podpořený brankářem Škarkem. Měli jsme i štěstí. Šli jsme za ním a vyplatilo se.

V předešlých třech kolech chytal Josef Kořenář, v Litvínově nastoupil za Duklu poprvé v baráži Jakub Škarek. Překvapila vás změna v sestavě?

Věděl jsem o tom s předstihem. Máme tři kvalitní gólmany. Pepa Kořenář si potřeboval trochu odpočinout, Kuba Škarek ho parádně zastoupil.

V brance zářil Škarek, vy jste dal klíčový gól na 3:2. O hlavních postavách jihlavského týmu tedy není pochyb, že?

Především jsme přijeli do Litvínova jako tým. Vycházeli jsme z bojovnosti a z toho, že se pokusíme uspět z nějakého brejku nebo v přesilovkách. To se povedlo, klobouk dolů před celým mužstvem.

Jak blízko je extraligová záchrana pro Duklu Jihlava?

V žádném případě si nemyslíme, že se už to nějak doklepe. Pamatuji si na minulý rok, když jsme prakticky pořád v baráži vyhrávali a zajistili jsme si postup do extraligy až v předposledním kole. Teď je za námi jen třetina baráže, čeká dalších osm kol. Chceme pokračovat ve sbírání bodů. Rozhodnutého ještě nic není.