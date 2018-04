HOKEJ ON-LINE: Gól! Démon play off Cienciala opět udeřil

Hradec Králové musí, Třinec může. Pokud v pátek domácí prohrají, sezóna pro ně skončí, Oceláři totiž vedou v semifinálové sérii Generali play off 3:1 na zápasy. Jeden úspěšný duel jim chybí k postupu do finále. Utkání můžete sledovat v podrobné on line reportáži na Sport.cz. Klání vysílá přímým přenosem od 17:20 ČT sport.