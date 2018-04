Musíme se z toho dostat sami, řekl jihlavský útočník Zeman

"Chtěli jsme být po tomto kole bodově někde úplně jinde, ale je to tak, jak to je. Musíme se z toho dostat sami. Nikdo jiný nám nepomůže. Jedině my," řekl Zeman.

Jihlava sice v prvním kole doma porazila Kladno 4:0, ale Rytíři už jí to vrátili v pátek na vlastním ledě (3:1) a teď Dukla nezvládla ani další duel s druhým nejlepším týmem první ligy. Na gólmana Lukáše Cikánka vyslal dnes tým z Vysočiny 33 střel, ale ani jednou neuspěl.

"Dobře blokovali střely. Možná jsme stříleli málo, musíme víc chtít dát gól. Za dva zápasy jsme dali jeden, což je v baráži strašně málo. Když dostanete první branku, tak se pak hraje hned hůř. Chtěli jsme dát vedoucí gól my, abychom se uklidnili, bohužel se to nepovedlo. Pak už to byla křeč. Nedokázali jsme se vzchopit," prohlásil Zeman.

V baráži Dukla na úvod čtyřikrát za sebou bodovala a z toho třikrát vyhrála, ale teď se jí nedaří. "Změnilo se to, že jsme přestali dávat góly. Předtím nám to tam tak nějak padalo a nějaké body jsme dokázali urvat. Poslední tři zápasy se ale trápíme a nepadá nám to tam," řekl šestadvacetiletý forvard.

"Poslední zápasy bojujeme spíš sami se sebou než se soupeři. Kdybychom hráli svoji hru, tak si myslím, že bychom ta utkání zvládali, ale bohužel to neplníme a vypadá to takhle," podotkl. Je si vědom, že Dukla potřebuje nutně zabrat v pátek v Karlových Varech. "Musíme tam vyhrát, jinak už tu bude velká panika. Nic jiného nám nezbývá," dodal Zeman.