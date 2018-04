Hruška tlačil Kometu za vyrovnáním. Nejsme poserové, abychom se sesypali

Velmi šťastný zápas prožil ve druhém finále útočník Komety Jan Hruška. První gól dal poté, co jeho střelu tečoval domácí bek Matyáš, na dva nula zvýšil sám tečí Krejčíkovy střely. V tu chvíli se ale víc zajímal o bolavou ruku, do které dostal ránu od Krajíčka. „Ten gól jsem ani neviděl, ale to jsou takové bolístky, kdy to zabolí a jede se dál,“ smál se Hruška.

Po úvodním výprasku 1:5 jste odehráli mnohem lepší zápas. V čem byl rozdíl?

Podívali jsme se na nějaké věci, co je třeba zlepšit a na co zareagovat, aby se nedostávali do šancí, tak jako v prvním utkání. A myslím, že až na pár výjimek se to povedlo. Ale kdyby dali z nějaké šance gól oni, tak by to utkání vypadalo úplně jinak. V prvním utkání měl Třinec více štěstí, hrál lépe. Dneska se to otočilo a hráli jsme líp my.

Ukázalo se, že znovu bude první gól nesmírně důležitý?

Je vždycky lepší dát gól jako první. Třinec se do nás musel více tlačit a my mohli hrát více trpělivě. V sobotu jsme ten gól dostali my, a to nám nevyhovovalo.

Vezete si domů jednu výhru. Jste spokojení, nebo jste chtěli více?

Jeli jsme sem samozřejmě pro dvě, ale za jednu určitě nejsme naštvaní. Určitě jsme si nemysleli, že si tady sezobneme dvě výhry a pojedeme s pohodou domů. Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř, který bude perfektně připravený, a to se potvrdilo. Ale dokázali jsme urvat jeden zápas, což si myslím je super.

Oba zápasy končily v šarvátkách, bude to tak pokračovat i na vašem ledě?

Nehraje se o málo, takže ty emoce tam samozřejmě jsou. V sobotu jsme prohrávali my, tak jsme se snažili trošku přitvrdit. Dneska se do toho tlačili oni. Ale nebylo tam nic navíc. To je prostě hokej. Skončilo to hvizdem, rozešli jsme se každý na svou stranu a za tři dny si to dáme znova.

Pomohl vám ten konec prvního utkání, kdy se na ledě přiostřilo?

Já nevím. To bylo a dneska jsme přišli na úplně jiný zápas. My jsme samozřejmě nechtěli ten první zápas končit tak, že dostaneme pět gólů a nic. Takže tam bylo spousta kluků, kteří to přibrousili. Určitě to soupeři vzalo nějaké síly, takže to význam mělo. Ale do druhého utkání jsme šli zase hrát hokej. Nebylo potřeba vyvolávat žádné šarvátky. Soustředili jsme se na hru a vyšlo nám to.

Nejste zvyklí v play off moc prohrávat. Jak byla úvodní finálová porážka nepříjemná z tohoto pohledu?

Hrajeme proti kvalitnímu soupeři, takže jsme sem těžko mohli jet s jistotou, že vyhrajeme první zápas. Jasně, je to vždy příjemnější, ale nejsme žádní poserové, kteří by se po prvním prohraném utkání sesypali. Je to sport. V lize může porazit každý každého, proč by nás nemohl porazit Třinec, který má super sezónu i hráče a skončil v základní části nad námi.