Mikúš trefil důležitou výhru. Byl to zvláštní zápas, proti Kladnu budeme odvážnější, slibuje

Důležitou výhru jste nakonec urvali. Hodně jste si oddechl?

Držíme se díky ní ve hře. Můj gól tedy pomohl a nebyl bezvýznamný. Ale byl to zvláštní zápas, protože Vary změnily styl hry. Bránily celý zápas a s naší produktivitou máme obrovské problémy dát v zápase víc jak dva góly. V neděli proti Kladnu budeme doufám odvážnější.

Rytíři už ztratili šanci na postup. Cítíte, že by souboj mohl být pro vás tím pádem o něco snazší?

Na jednu stranu to může být lehčí, na druhou stranu zase těžší. Mají mladý tým a určitě k tomu přistoupí zodpovědně. Budeme muset být trpěliví a nezbláznit se tak jako v posledním zápase, který jsme s nimi doma prohráli. Udělali dva brejky a bylo vymalováno.

Jihlava dokázala na Kladně zvítězit. Abyste se udrželi, musíte získat v neděli minimálně stejně bodů jako Dukla v souběžně hraném duelu s Karlovými Vary.

Pravděpodobně budeme muset vyhrát za tři body, což bude náročné. Na stadión přijde určitě hodně lidí, takže bude důležité, abychom nepodlehli tlaku a udrželi disciplínu.

Zápas ve Varech byl hodně opatrný. Z tribuny to vypadalo, jako by ani jeden z týmů nechtěl dát gól...

Kdybychom prohrávali 1:0, dostali bychom se do velkých problémů a pravděpodobně bychom byli ze hry venku. Vary si taky nemohly dovolit ztratit body. Chtěly urvat jeden bod a my se taky snažily neudělat chybu. Jak se blížil závěr, tím to bylo horší a horší. Taky jsme se stáhli. Nebyl to pohledný hokej.

Jak byste popsal vítězný gól?

Franta Lukeš těsně předtím trefil tyč. Věřil jsem zkušeným hráčům, že něco vymyslí. Puk mi nahráli krásně do prázdné branky.

Moc času na odpočinek před rozhodující bitvou s Kladnem nemáte. Jak si pročistíte hlavu?

Budeme oslavovat jenom chvíli a v sobotu máme normálně trénink. Je to důležitý zápas a snad k němu přistoupíme správně.