HOKEJ ON-LINE: Třinec vstřelil gól naděje, Brno ale opět vede o tři branky

Fanoušci jdou do boje. Budou dnes šťastnější ti z Třince, nebo budou Brňané slavit titul?

Třinci poslední dvě utkání v Brně nevyšla podle představ a nyní je v pozici, kdy už si nemůže dovolit zaváhat.

Naopak Kometa se po třech výhrách dostala do herní pohody, hráči i trenéři ale mají na paměti horší výkon ze třetího utkání. I to se ale ale podařilo Brňanům dotáhnout do vítězného konce.