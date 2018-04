HOKEJ ON-LINE: Baráž vrcholí! Litvínov drtí Kladno a míří za záchranou

Baráž o postup do hokejové extraligy je ve finiši! Postupovou jistotu už mají Karlovy Vary. Ty jedou do Jihlavy, která musí k udržení získat o bod více než Litvínov v souběžně hraném souboji s Kladnem. Rytíři už nemohou do boje o postup zasáhnout. Obě utkání začínala v 16:00 a v podrobných on-line reportážích je můžete sledovat na Sport.cz.