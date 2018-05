Hokejový útočník Jakub Valský a brankář Marek Schwarz se vracejí do extraligového Liberce. Devětadvacetiletý Valský oblékne dres Bílých Tygrů po roce stráveném v Mladé Boleslavi a uzavřel na severu Čech roční kontrakt s případnou možností opce na rok. O tři roky starší Schwarz odešel z Liberce před dvěma lety po zisku titulu a chytal ve Znojmě v EBEL. Bílým Tygrům se upsal do 30. dubna 2020.

Valský si v uplynulé sezoně v dresu Mladé Boleslavi připsal ve 46 zápasech včetně play out 18 bodů za osm gólů a 10 asistencí. Kladenský odchovanec má v extralize na kontě celkem 461 zápasů a 178 bodů (99+79). V první části sezony 2016/17 působil ve Slovanu Bratislava, odkud se loni v lednu vrátil do Liberce. Teď tam míří znovu.

"Po dvou ne úplně výrazných sezonách má určitě hodně chuti vrátit se do Liberce a dokázat, že je to hráč, který by měl svou úrovní atakovat minimálně některou z elitních evropských hokejových soutěží. Věřím, že se mu to v nadcházející sezoně podaří," uvedl v tiskové zprávě k Vaskému sportovní ředitel a trenér Liberce Filip Pešán.

Schwarz měl v tomto ročníku EBEL ve 47 zápasech průměr 3,02 obdržené branky, úspěšnost zákroků 89,3 procenta a pětkrát udržel čisté konto. V extralize má za Spartu, Plzeň, Třinec, Mladou Boleslav a Liberec 249 utkání s průměrem 2,91 a úspěšností 91,19. Vychytal i 13 nul.

Titul v extralize získal i v roce 2006 se Spartou. V NHL odchytal šest zápasů za St. Louis a působil i v TPS Turku. "Marek přichází v pozici brankářské dvojky. Měl by krýt záda Romanu Willovi a svými zkušenostmi a kvalitou vytvářet i určitou jistotu," prohlásil Pešán.