Znovu přišel o MS jen těsně před jeho branami. Je to zklamání, říká liberecký Pyrochta

Kdy jste se dozvěděl, že pojedete domů?

V neděli ráno na tréninku pro hráče, kteří proti Slovensku nehráli. Na soupisce byla tři otevřená místa, která se mohla dopsat. Ale jelikož začali jednat s hráči z NHL, musel se někdo poslat domů. Bylo jasný, že pojedou nějací beci. Bylo to mezi mnou, Davidem Musilem a Kubou Krejčíkem. Útočníci zůstali všichni.

Když se vžiju do vaší kůže, muselo to být obrovské zklamání.

Zklamání bylo. Ale to bude vždy, když přijde taková zpráva. Byl jsem tam skoro měsíc a půl, rval se o místo, abych na MS mohl hrát. Letos byla i větší šance, když bylo hodně kluků zraněných. Ale nevyšlo to... Když si mě zavolali, tak jsem už tušil, že jedu domů. Přesně tohle se mi stalo už na dvacítkách. Takže hlavou mi problesklo takové déjà vu.

Co bylo horší?

Když jsem vypadl před třemi roky před mistrovstvím světa dvacítek ve Finsku. Tehdy se mi chtělo i trochu brečet, mistrovství světa dvacítek bylo úplně něco jiného, tam jsme se mohli ukázat. Teď je to ale podobné, zklamaný budu vždy.

Počítal jste po závěrečné nominaci s takovou variantou?

Člověk o tom přemýšlí a já jsem realista, v hlavě jsem to trochu měl. Ale na ledě na to myslet nemůžete a musíte makat, jako byste byl v první lajně.

Jak teď vyplníte volný čas?

Dám si chvíli volno a asi odletím na dovolenou, abych si odpočinul. Sezóna byla fakt dlouhá a už jsem cítil, že si tělo potřebuje odpočinout. Určitě si dám volno.

Ptám se, neboť v průběhu Švédských hokejových her jste měl jednat s kluby NHL, jak to dopadlo?

Jednal jsem, ale stále je to ještě v jednání. Ve hře je varianta, že půjdu hrát do Ameriky. Uvidíme.

Mluví se o Calgary a Las Vegas, jsou ve hře i jiné kluby?

Mluví, ale ve hře jsou i nějaké jiné kluby. Musím si ještě udělat rozbor, abych věděl, co bude nejlepší.

Máte v hlavě při rozhodování i případ vašeho bývalého spoluhráče Radima Šimka, který odešel před rokem a poslední sezónu strávil jen na farmě?

Určitě, ale to je dlouhý proces. Všichni kluci, se kterými jsem se o tom bavil, říkali, že je jasný, že tam na vás nikdo nečeká, nikdo si před vámi nesedne na zadek a neřekne vám, že budete hrát NHL hned od začátku. Musíte se stále zlepšovat a také si na všechno navyknout. Třeba na menší hřiště, dva roky jsem hrál v Česku. Třeba se zase ocitnu v pozici, že budu na farmě, jako jsem byl v Liberci v Benátkách. Tím jsem si už prošel a vím, že na sobě musím stále makat.

S kým vším se radíte?

Sbírám informace okolo sebe. Hlavní jsou samozřejmě rodiče, našel jsem si tady i přítelkyni, takže i s ní to musím konzultovat, protože by chtěla asi jít se mnou, kdybych se rozhodl odejít.

Probíral jste to teď v Dánsku s Tomášem Hykou nebo Davidem Rittichem?

Ano, kluků jsem se ptal, co a jak. Mají na to víceméně pozitivní reference, protože i kdybych byl na farmě, každý den bych se mohl prát o sen hrát NHL.

Na čem to nyní závisí, jen na vás?

Nejen. Záleží taky, jestli mě budou vůbec chtít.

Nabídka na stole neleží?

Leží, ale taky abych se rozhodnul správně, všechno musím vzít v potaz.

Jak pravděpodobné to podle vás procentuálně je?

Těžko říci. Nechtěl jsem o tom moc mluvit, ale vypadá to na více než padesát procent.

A do kdy chcete mít jasno?

Co nejdříve. Kdybych se rozhodl odejít pryč, tak chci, aby to věděli i tady v Liberci a mohli za mě eventuálně hledat náhradu, když jim jeden obránce odejde. V Liberci ke mně byli všichni za ty roky upřímní a dali mi šanci, i díky tomu bych si tohle angažmá vybojoval.

Trenér Liberce Filip Pešán říkal, že s vámi pro příští sezónu už ani nepočítá...

(usměje se) Vidíte... Jsem rád, že mi Filip v tomhle věří, ale uvidíme.

Byla by to i taková náplast na zklamání z vypadnutí z reprezentace?

Samozřejmě by to byla zpráva, která by mě určitě zase hodila do pohody. Ale zklamání to bude vždycky. Když vidím, jak tam byli všichni skvělí, mohl jsem s nimi být. Byl by to zážitek, protože letos to bylo specifický v tom, že účast se udělat dala.

Máte vůbec chuť koukat na šampionát, aby vás to nedrásalo?

Stoprocentně. Mám tam spoustu kamarádů, budu jim fandit. I když tam nejsem, přeji jim vše nejlepší, ať se jim daří. Podle mě je mladý tým hodně silný, byť co jsem slyšel, v médiích i podceňovaný. Myslím však, že může uspět.