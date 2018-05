Obránce Barinka bude nadále oblékat dres mistrovského Brna

Hokejový obránce Michal Barinka bude i v příští sezoně pokračovat v mistrovské Kometě Brno. Třiatřicetiletý mistr světa z roku 2010 se s klubem, do kterého přišel loni v září z pražské Sparty, domluvil na prodloužení kontraktu.

"Nebylo co řešit. Dohodli jsme se s Liborem Zábranským rychle, rodina je spokojená, líbí se nám tady," řekl Barinka klubovému klubu Komety k jednání s majitelem, generálním manažerem a trenérem Brna.

"Máme skvělou partu, která je tady řadu let. Nemáme spolu žádný problém, jen se mění malinké množství hráčů, ale jádro zůstává stejné," doplnil Barinka. V dresu šampiona z posledních dvou let sehrál 51 utkání včetně play off a připsal si čtyři body za gól a tři asistence.

Bývalý hráč Českých Budějovic a Vítkovic má na kontě v extralize 488 zápasů a nasbíral v nich 116 bodů za 33 branek a 80 asistencí. Účastník tří mistrovství světa i olympijských her v Soči v roce 2014 odehrál také 34 zápasů v NHL za Chicago. Krátce působil také ve Švýcarsku v Bernu a Fribourgu i v KHL v Jaroslavli.