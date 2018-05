Brankář Kantor se stal posilou Mladé Boleslavi

Brankář Pavel Kantor, který v uplynulé sezóně působil v Litvínově, se stal posilou Mladé Boleslavi. Šestadvacetiletý odchovanec Českých Budějovic podepsal s Bruslařským klubem roční smlouvu a k týmu se připojí už příští týden na soustředění v Táboře. Uvedl to oficiální web klubu.

Kantor vytvoří brankářskou dvojici s jednadvacetiletým Janem Růžičkou. Po minulé sezóně v Mladé Boleslavi skončil americký gólman Brandon Maxwell, který byl na pozici jedničky.

"Vybírali jsme z několika adeptů. Volba na Pavla padla nakonec proto, že je to podle nás správný parťák pro Honzu Růžičku. Konec sezóny odchytal za Litvínov velice dobře, věříme, že na to naváže," řekl sportovní manažer Jaromír Látal. "Zatím rozhodně neříkáme, kdo je jednička. Je to prostě dvojice, která stojí na stejné startovní čáře. Uvidíme," doplnil.

Kantor se vrátil loni do extraligy po ročním působení v prvoligovém Prostějově. V uplynulé sezóně odchytal za Litvínov v základní části 21 utkání s průměrem 3,87 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 88,13 procenta a jednou udržel čisté konto.

V play out měl ve čtyřech duelech průměr 2,16, úspěšnost 92,31 procenta a udržel jednu nulu. V baráži o extraligu v šesti duelech inkasoval v průměru 1,26 gólu na utkání, měl úspěšnost 94,40 procenta a také vychytal jednu nulu.

V nejvyšší soutěži má bývalý gólman Českých Budějovic, Hradce Králové i Vítkovic na kontě celkem 164 utkání. Drží si v nich průměr 2,61 branky na zápas a úspěšnost 90,36 procenta. Celkem třináctkrát udržel čisté konto.