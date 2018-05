Kapitán Čermák pokračuje v Brně, podepsal roční smlouvu

Kapitán Leoš Čermák bude pokračovat v mistrovské Kometě Brno, s níž podepsal roční smlouvu. Čtyřicetiletý hokejový útočník načne v dresu šampiona z posledních dvou let osmou sezonu, s Kometou získal v extralize už pět medailí.

"Všechno nám v klubu funguje, vyšly nám poslední dva roky. Sice se tým lehce pozmění, pár kluků odejde, ale pro mě je to další výzva v nastaveném trendu," řekl Čermák klubovému webu. "Samozřejmě se na další ročník těším o to víc, že se nám daří, máme za sebou úspěchy a všechno funguje. Byla by velká škoda odcházet."

Čermák si v uplynulé sezóně připsal v 58 zápasech 16 bodů za sedm branek a devět asistencí. Rozhodování o pokračování podle něj bylo delší než v minulých dvou letech. "Chtěl jsem víc času trávit s rodinou, věnovat se dětem. Říkal jsem si, že přišel čas pro ty mladší. Na druhou stranu oni mi rádi fandí a podporují. Zamyslel jsem se nad tím a věřím, že to půjde skloubit," podotkl Čermák.

S Kometou získal vedle zlatých medailí z loňska a letoška také dvě stříbra (2012 a 2014) a bronz (2015). V extraligové kariéře slavil stříbro i s Vítkovicemi (2002) a dvakrát bronz s Libercem (2005 a 2007). "Udělat další velký úspěch je velké lákadlo. Máme double, proč se nepokusit o triple," uvedl odchovanec Třebíče.

V extralize má bývalý hráč i pražské Slavie na kontě 763 zápasů a 385 bodů za 187 branek a 198 asistencí. Působil také v Rusku v Novosibirsku, Ufě a Nižném Novgorodu.

V Kometě bude nosit kapitánské 'céčko' šestou sezónu, překoná tak v klubové historii Lubomíra Oslizla a Oldřicha Machače a zařadí se na druhé místo za Vlastimila Bubníka, jenž vedl mužstvo jako kapitán 11 sezón. "Je hezké být po boku takových legend. Samozřejmě to v té době byli jiní hráči, ale je hezké se svým způsobem zařadit mezi takové velikány," dodal Čermák.