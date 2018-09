Čiliak před historicky nejnižší návštěvou zářil v bráně Slovanu. Musíme diváky získat na svou stranu, říká

Čiliak byl vyhlášen hvězdou svého mužstva a bratislavští diváci opakovaně skandovali jeho jméno. Dvojnásobný mistr České republiky s Kometou Brno předvedl několik fantastických zákroků. Jediným negativem úspěšného večera byla historicky nejnižší návštěva na KHL v Bratislavě. Na Zimní stadión Ondreje Nepely s kapacitou 10055 diváků si našlo cestu pouze 5162 fanoušků.

„Pokud budeme doma bodovat, tak diváci budou chodit. Musíme je získat na svou stranu," řekl po utkání Čiliak.

Slovenský brankář si pochvaloval, že spoluhráči zblokovali hodně střel. „Důležité bylo, že jsme dnes zvládli oslabení a šli jsme do vedení," zdůraznil. Čiliak připustil, že Slovan po čtyřech prohrách už vítězství moc potřeboval. „Jsem rád, že první vítězství jsme dosáhli před vlastními fanoušky," dodal.

Jiný hokej

Čiliak cítí důvěru trenéra Vladimíra Országha, když z pěti utkání se objevil v brance ve čtyřech, pouze v Jekatěrinburgu chytal Jakub Štěpánek. „Sezóna bude dlouhá a určitě se budeme střídat. Musíme být oba naladěni tak, abychom pomáhali mužstvu," řekl. Bývalý brankář Komety připustil, že v KHL se hraje jiný hokej než v české lize. „Trochu jsem se potřeboval rozkoukat. Někdy jsem čekal střelu a přišla nahrávka. Musím se na to nastavit v hlavě, že se tady hraje jinak, víc kombinačně," uvedl.

Slovenský brankář stále sleduje i kariéru svých bývalých spoluhráčů z Komety. Připustil, že pokud by už Martin Erat nehrál, byla by to pro Kometu velká ztráta. „Nejen na ledě, ale i v kabině. Je to velká osobnost a věřím, že se rozhodne správně. S bývalými spoluhráči z Komety jsem stále v kontakte," řekl a s úsměvem dodal, že on už ví, jak se Erat rozhodl. Víc však neprozradil.