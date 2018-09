Bratislavský Slovan má vítězného českého žolíka, jmenuje se Lukáš Klok

Po zranění naskočil český obránce Lukáš Klok v dresu Slovana Bratislava do rozběhnutého kolotoče Kontinentální hokejové ligy (KHL) a přinesl svému novému týmu štěstí ve formě prvních dvou vítězství v soutěži. „Už jsme se o tom bavili, jestli jsem trošku takový žolík," řekl Sport.cz po čtvrtečním utkání proti Dynamu Moskva, který Bratislavané vyhráli 3:2.

Klok pochválil výkon hráčů Slovanu proti jednomu z favoritů soutěže. „Byl to super týmový výkon. Každý na ledě nechává maximum, těžíme z toho a získáváme body," zhodnotil poslední vítězná utkání Slovanu. „Každý chce vyhrávat a já nejsem jiný. Doufám, že jsme nalákali diváky na sezónu. Prohry na začátku nebyly ideální, ale návštěva se dnes opět zvedla.

Věřím, že to tak půjde dál a lidi budou chodit víc a víc," dodal. V úterý ve vítězném utkání proti Čerepovci zaznamenali v Bratislavě negativní rekord od vstupu do KHL, když v desetitisícovém hledišti bylo jen 5162 diváků. Po prvním vítězství v sezóně si ve čtvrtek našlo cestu do hlediště už 6825 fanoušků.

V výhře Slovanu přispěl jednou brankou Michal Řepík a jistý Jakub Štěpánek, který dostal v brance přednost před Markem Čiliakem.

Plný očekávání

Bývalý obránce Vítkovic přiznal, že po přestupu do Slovanu byl plný očekávání. „Když jsem hrál ve Vítkovicích, tak jsme v přípravě hráli proti Slovanu. Nějakou zkušenost s týmy KHL jsem měl i z turnajů v Česku před sezónou," uvedl. Klok po těchto zkušenostech očekával, že utkání v KHL se budou úrovní blížit zápasům v reprezentaci. „To se potvrzuje, a top týmy teprve přijdou," dodal.

Ve srovnání s českou extraligou je KHL podle Kloka rychlejší. „V české lize máme také zkušené hráče, kteří absolvovali sezóny v NHL i KHL a odehráli stovky zápasů. Má to určitě taky kvalitu, ale KHL je druhá nejlepší liga na světě," konstatoval.

Slovan nyní čeká trip, kdy letí na utkání do Moskvy, do Číny a na ruský Dální východ do Vladivostoku a Chabarovsku. „To jsem ještě nezažil. Nejdál jsme byl v Omsku a v Americe. Jsem plný očekávání," připustil bývalý obránce Vítkovic.