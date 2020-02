Ufa - Spartak 2:5 Hanzl v KHL opět skóroval, Spartaku pomohl k vítězství v Ufě

Spartak, který už má jistý postup do play off, vedl nad Ufou ve 13. minutě o tři branky. Český útočník zvýšil v závěrečné třetině na 4:1, když dokázal vkleče před domácím brankářem poslat do sítě plachtící puk.

Výsledky KHL: Novosibirsk - HK Soči 2:3 po sam. nájezdech Jekatěrinburg - Jokerit Helsinky 3:4 Ufa - Spartak Moskva 2:5 (za hosty Hanzl 1+0) 17:00 Nižněkamsk - Magnitogorsk Jaroslavl - Dinamo Minsk Čerepovec - Kunlun Red Star Nižnij Novgorod - Petrohrad, 17:30 Omsk - Vladivostok Viťaz Podolsk - Chabarovsk CSKA Moskva - Barys Nur-Sultan, 18:30 Dinamo Riga - Kazaň