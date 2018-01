Francouz cítí šanci na medaili z olympiády: Vyhrát může v podstatě kdokoli

„Samozřejmě jsem nejšťastnější, že jsme získali tři body. Věděli jsme, v jaké situaci Slovan je, že už nemají co ztratit a poslední zápasy doma se jim hodně dařilo. Dokázali tady překvapit Jokerit i Magnitogorsk, takže jsme věděli, že to bude těžké utkání," řekl Francouz pro Sport.cz. „Myslím, že jsme byli lepším mužstvem a zaslouženě jsme vyhráli. Naše konference je hodně vyrovnaná a v Čeljabinsku je obrovský tlak na to, abychom postoupili do play off," dodal.

Český brankář sháněl na utkání v Bratislavě sedm vstupenek pro své nejbližší. „Přijela mamka, přítelkyně a několik kamarádů," vypočítával spokojený Francouz.

Co se týče nominace na blížící se olympijské hry byl však dost opatrný. „Nějaká očekávání jsou, ale dokud nominace nebude oficiální, tak raději o tom moc nemluvím. Na druhou stranu přiznávám, že někde vzadu to v hlavě mám," připustil Francouz.

Při neúčasti hráčů z NHL vidí český brankář větší šanci na medaili. „Poslední dobou Kanada na velkých turnajích dominovala a teď se šance trošku srovnaly. V podstatě může vyhrát kdokoli," hledí Francouz s optimismem k blížící se olympiádě.