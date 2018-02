Kovář pomohl Magnitogorsku zajistit si play off KHL

Útočník Jan Kovář pomohl jednou asistencí k výhře Magnitogorsku 4:0 nad Chanty Mansijskem, po níž si Metallurg zajistil účast v play off KHL. Dvojnásobní šampioni a finalisté minulého ročníku zpečetili postup do vyřazovacích bojů až v předposledním zápase základní části. Výhrou 3:1 nad Soči si play off zajistila i Ufa, až čtvrteční poslední zápasy rozhodnou o zbylých čtyřech účastnících.