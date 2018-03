Drsná srážka! Francouz nedochytal zápas play off po střetu s krajanem

Francouz před svým odchodem do kabin inkasoval ve 13. minutě od Andreje Sergejeva, u jehož gólové střely asistoval český útočník Robin Hanzl. O čtyři minuty později tísněný Nestrašil po ztrátě stability do Francouze vrazil a česká reprezentační jednička musela do kabin.

Jeho náhradník Vasilj Děmčenko pak dostal dvě branky, a i když Traktor snížil, vyrovnat nedokázal. Nižněkamsk tak odvrátil první mečbol soupeře a po třech porážkách si vynutil prodloužení série.

Další dva čeští brankáři v play off KHL odchytali celé zápasy. Jakub Kovář podpořil 28 zákroky vítězství Jekatěrinburgu 2:1 v Magnitogorsku, díky němuž Avtomobilist srovnal stav série na 2:2. Stejné skóre je v souboji Omsku s Ufou, jež dnes na ledě Avangardu vyhrála 4:2. Brankář Omsku Dominik Furch inkasoval čtyřikrát z 32 střel.

Jedna výhra od postupu do čtvrtfinále dělí Kazaň, která zvítězila 3:1 v Chabarovsku a stejným skóre vede. Ak Bars vstřelili všechny góly v přesilových hrách, na druhé a třetí brance se podílel asistencemi český útočník Jiří Sekáč.

Na rozdíl od vyrovnaného Východu je jasno už o třech semifinalistech Západní konference. Po středečním postupu Jaroslavle dnes zvládly své série s Čerepovcem a Spartakem Moskva v nejkratším možném termínu s výsledkem 4:0 dva nejlepší týmy základní části Petrohrad a CSKA Moskva.