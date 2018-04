Plekancova role? Vychovat mladé ovečky, těší se Jandač na příjezd srdcaře

O jeho příjezd hodně stál a velkého reprezentačního srdcaře se opravdu dočká. Trenér Josef Jandač může pro hokejové mistrovství světa v Dánsku počítat i s Tomášem Plekancem, jenž si ve své bohaté kariéře zahraje už na jedenáctém šampionátu. Pětatřicetiletý útočník přinese do české kabiny vůdčí schopnost a mladému výběru dodá potřebnou zkušenost, i když kapitánské céčko na dresu neponese. „Jsem moc rád, že dorazí. Za Toronto odehrál výborné play off," usmívá se kouč.

Ulevilo se vám, že Tomáš na poslední chvíli kývl?

Udělalo mi to radost, protože tým jsme hodně omladili a na turnaji je přece jenom potřeba zkušený matador, který dokáže mladé kluky nějakým způsobem vést nebo je zklidnit. Navíc jsme měli kvůli zraněním problémy na pozici centra.

K národnímu týmu se připojí ve středu, jaká bude jeho role?

Aby nám ty mladé ovečky pěkně vychoval (úsměv). Jeho role by měla být spíš defenzívní. Není hráčem, který by měl extra získávat body. Může hlídat nejlepší lajny soupeře. Působit na mladé kluky klidem, radou, zkušeností a přítomností v kabině.

Po loňském šampionátu byl Plekanec hodně skleslý a zvažoval konec v reprezentaci. Bylo těžké přesvědčit ho, aby přijel?

Když jsem s ním mluvil, rozhodně jsem nechtěl jít do toho, abych do něj hučel a přemlouval ho. Řekl jsem mu, že by nám hrozně pomohl a že bychom si všichni přáli, aby přijel. Už loni váhal, protože neměl nejlepší sezónu. Tvrdil, že neví, jestli by nám vůbec pomohl. Ale zapracoval na něm Jarda Špaček a letos s ním komunikoval zase Jirka Fischer. Nejdřív povídal, že nepojede. Když jsme ale viděli, jak se nám sypou centři, tak jsme ho znovu oslovili. On měl pochybnosti, zda nebude zabírat místo mladým. Tak jsme mu řekli, že jich tady máme víc než dost, a naopak potřebujeme někoho, kdo by jim trochu pomohl.

V nominaci na MS chybějí talentovaní mladíci Filip Zadina či Filip Chlapík. Co rozhodlo, že se do kádru nevešli?

Hlavně výkonnost. Zadina podle mě v budoucnu potáhne český nároďák. Je to velmi šikovný hráč, ale přece jenom hrál celý rok juniorský hokej a někdy to bylo trochu znát. U Chlapíka to bylo podobné, taky jsme mu dali prostor, ale na MS to nebylo. Třeba takový Kaut nás přesvědčil víc.

Stejně jako další mladíci Filip Chytil z New Yorku Rangers a zlínský David Šťastný...

Filip střídal lepší momenty s horšími, ale jeho univerzálnost a schopnost přejít jeden na jednoho by nám na mistrovství mohla nabídnout něco navíc. David nás hodně příjemně překvapil. Ve všech zápasech hrál nepříjemný, houževnatý hokej. Je bojovník, ale zároveň i šikovný na puku. Umí se dostat do šancí a připravit je. Pro všechny trenéry to byla jednoznačná volba.

Jak těžké bylo vyřadit útočníka Detroitu Martina Frka, jenž v základní části kanadsko-americké soutěže odehrál 68 zápasů s bilancí 11 gólů a 14 asistencí?

Těžké, ale chtěli jsme být spravedliví. Přijel kluk, který letos prorazil do NHL, ale výkony nás nepřesvědčil.

V zámoří se rozběhlo druhé kolo play off NHL. Kteří hráči by mohli v případě vyřazení český tým ještě posílit?

Máme tam kvalitní a výborné hráče, kteří by nám pomohli. Je ale třeba taky zvážit fakt, že turnaj pro nás začíná šibeničně. Hrajeme dvojzápas, pak máme den volna a zase hrajeme. V té době se ještě série mohou hrát. Než navíc ti kluci projdou prohlídkou, než dorazí a podobně, to může ještě nějaký čas trvat. Uvidíme. Někteří kluci hráli na farmě jako třeba Radim Šimek, kterého známe z loňska a víme, že by nám v obranných řadách dost pomohl.

V nominaci figuruje i Tomáš Hyka, který většinu sezóny působil v záložním týmu Vegas. Co si od něj slibujete?

Měl výbornou sezónu a známe ho. Věříme, že může do týmu přinést rychlost, góly a body.

Tři nezdary na Švédských hrách vás na MS pozitivně nenaladily. Budete se je snažit rychle vyhnat z hlavy?

Žádná porážka není pozitivní, ale nechci z toho dělat nějakou vědu. Pro nás byl turnaj důležitý v tom, že jsme dali prostor všem hráčům. Zápasy se Švédy i Finy nebyly z naší strany dobré. Vázla nám rozehrávka, byli jsme nedisciplinovaní. Utkání s Ruskem už bylo lepší, ať už z hlediska nasazení nebo bojovnosti. Bohužel jsme hloupými chybami zápas ztratili, ale nedělám z toho tragédii. Občas dostat přes hubu včas, není na škodu. Tým, který se ve středu sejde, bude navíc malinko jiný.

Hodně se zaměříte na obranu, která se jevila jako největší slabina českého týmu?

S obránci pracujeme pořád. Nám připadalo, že jejich výkony byly ze začátku lepší a s postupujícími zápasy šly trochu dolů. Je to také danou silou soupeřů, kteří vyměnili soupisku. Voláme po maximálně jednoduchém řešení. Potřebujeme od nich první přihrávku, aby šla včas a do hole. Aby se nebáli a necouvali tolik. Někdy to pramení z toho, že mají přílišný respekt nebo se malinko bojí a ta mezera mezi námi a soupeřem je někdy velká. A v neposlední řadě, aby si i na útočné modré čáře taky něco dovolili. Aby puky jenom neshazovali dolů.

Kolik hráčů zapíšete před úvodní soubojem se Slovenskem na soupisku?

Minimálně dvanáct útočníků a šest nebo sedm obránců. Nechceme riskovat a jít do turnaje v menším počtu, protože se Slováky to bude velmi důležité utkání, a hlavně další den hrajeme znovu. Nechceme dvojzápas risknout s tím, že budeme mít krátkou soupisku a čekat na něco, co možná nebude. To by se nám mohlo vymstít.